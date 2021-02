Annullato per motivi igienico sanitari il Fuori bottega organizzato dall’associazione commercianti di Iseo. Stessa sorte anche per il mercatino dell’antiquariato in programma per domenica in viale Repubblica.

Sospeso il Fuori bottega organizzato a Iseo per il weekend

A deciderlo questa mattina, giovedì, un’ora dopo che il gruppo di minoranza Progetto Iseo ha depositato un’interpellanza urgente, è stato il sindaco, Marco Ghitti. “Ho annullato il Fuori tutto di sabato e domenica e il mercatino – ha spiegato il primo cittadino – Ho contattato i responsabili dell’organizzazione dei due eventi e hanno concordato con me di annullarli per motivi igienico sanitari”.

Non verrà pubblicata nessuna ordinanza sindacale, poiché anche in zona arancio (si prevede che venerdì il Cts possa far cambiare colore alla Lombardia a causa dell’aumento dei contagi e della variante inglese) i negozi di abbigliamento e scarpe possono restare aperti, così come i mercati, quindi i due appuntamenti non sarebbero stati contro le norme anti Covid.

“Dato che nei giorni di sabato e domenica Iseo e il Sebino sono stati meta di un numero di presenze paragonabili a quelle di un week end estivo, che non vi è stato personale sufficiente per garantire controlli e sicurezza, che la Lombardia è tra le Regioni che potrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione e che anche nelle parole del sindaco in diretta Facebook martedì traspariva una giusta e comprensibile preoccupazione, chiediamo che la manifestazione dello Sbarazzo venga immediatamente annullata”. Con queste parole l’opposizione questa mattina ha chiesto all’Amministrazione di predisporre un piano preventivo che garantisca maggiori controlli e, dove necessario, sanzioni, in modo da tutelare la sicurezza contro i contagi da Covid.