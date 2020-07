Stasera: meditazione nella natura

Pontevico Meditazione a favore di “Still I rise”

Si terrà questa sera una particolare meditazione alle 20 al parco delle Vincellate. L’evento a contributo volontario creato per sostenere a scopo benefico due realtà “Insieme per Samos” e “Still I Rise” sarà condotto da Maria Teresa Tedeschi, conduttrice di classi di bioenergia, counselor somato-relazionale e riflessologa.

La partecipazione sarà a numero chiuso per questo è prevista una iscrizione obbligatoria ai seguenti contatti: insiemepersamos@gmail.com, al 338-3072983 (Maria Teresa) o al 328-7047822.

I partecipanti dovranno indossare abbigliamento comodo e portare un tappetino e l’Autan.