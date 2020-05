Orzinuovi non rinuncia a 1001 flauti in piazza – VIDEO

La manifestazione quest’anno cambia format e da oggi sbarca sul web

La quarta edizione

Si sarebbe dovuta tenere da palinsesto proprio oggi. Nel piazzale retrostante Rocca San Giorgio 1658 alunni provenienti dagli istituti di Orzinuovi, Roncadelle, Capriano del Colle, Collio, Marcheno, Castelmella, Torbole Casaglia, Castenedolo, Castelcovati, Trenzano, Bovezzo, Lograto e Soncino avrebbero dato il meglio di sé suonando all’unisono il flauto dolce. Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso ha costretto l’Istituto Comprensivo di Orzinuovi, ideatore e promotore dell’iniziativa, ad annullare il concerto in presenza. Ma “Cio’ che è di ostacolo puo’ rappresentare uno stimolo per uscire dalle difficoltà – come ha spiegato il dirigente scolastico Raffaella Ferranti – E’ nato quindi un concerto virtuale ottenuto dall’assemblaggio dei 237 video pervenuti dai ragazzi che hanno aderito”. Grazie alla tecnologia, ma soprattutto alla collaborazione degli insegnanti che hanno creduto nel progetto, a Giancarlo Locatelli che ha selezionato i video ricevuti e fatto da direttore artistico, a Giovanni Zanotti che li ha assemblati e all’amministrazione che si è mossa in tempi record, ragazzi e docenti toccano come sempre le corde dell’anima suonando l'”Inno alla gioia”.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce quattro anni fa con l’intento di incentivare e motivare l’educazione musicale, abituare alle regole, stare insieme e condividere momenti. Un seme che l’Istituto coltiva all’interno della comunità e che ogni hanno dà i suoi frutti registrando un crescendo di partecipazione. Quest’anno lo special guest è Fabio Vetro uno degli influencer italiani più seguiti su Youtube e Instagram, professore di musica modenese “Aver registrato è comunque esserci – ha spiegato Vetro – La musica è armonia di spirito ed intenti, sicuramente ci vedremo l’anno prossimo”. Questo inno è decisamente il frutto di una ventata di spirito positivo, che scalda il cuore e aiuta ad affrontare al meglio questo momento di rinascita.

