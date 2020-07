Muoviti insieme ad Avis: un grande successo

Grande successo per il primo appuntamento delle serata del benessere organizzate da Avis sezione di Pavone Mella e Cigole.

Serate benessere

Ieri, giovedì 9, al parco Don Tone di Pavone Mella, si è svolta la prima delle serate dedicate al benessere che terranno compagnia ai pavonesi e cigolesi durante i mesi di luglio e agosto. Circa una quarantina di persone si sono presentate armate di tappetino e buone intenzioni per la lezione di yoga tenuta da Adam Saini. Molti gli apprezzamenti non solo per la lezione in sé, ma soprattutto per l’iniziativa. “L’Avis promuove uno stile di vita sano e questo è stato il nostro modo per invogliare i cittadini a restare in forma”, ha dichiarato il presidente di sezione Francesco Piovani.

Gli altri appuntamenti

I prossimi appuntamenti, il 16 ed il 23, si svolgeranno nel parco Comunale di Cigole, rispettivamente si potrà partecipare ad una lezione di Tai Chi con Augusto Capelli, e ad una di ginnastica dolce di mantenimento con Francesca Lucini. Il 30 luglio ed il 6 agosto si tornerà a Pavone al parco Don Tone, per una lezione di ginnastica posturale, sempre con Francesca Lucini, ed una di zen stretching con Laura Bertuzzi. Tutte le lezioni si svolgeranno dalle 20 alle 21 e sono completamente gratuite, si deve portare il proprio tappetino, asciugamano e tanta voglia di divertirsi.