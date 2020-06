Milzano prega per gli scomparsi durante il lockdown

Una funzione religiosa per chi è mancato durante il periodo dell’isolamento e non ha potuto ricevere il saluto dei propri cari.

Messa per i defunti

Durante l’intero periodo di lockdown non è stato permesso svolgere funzioni religiose, veglie o momenti di preghiera comunitaria. Le famiglie che hanno subito perdite non hanno potuto salutare i propri cari nemmeno con funzioni private, ecco perché il parroco don Lorenzo Boldrini, ieri sera, nella parrocchiale del paese, ha celebrato una messa per tutti i defunti, non solo per Covid, ma anche per altre cause. In una toccante cerimonia è stato dato l’ultimo saluto ad undici milzanesi: Laura Damiani, Giuseppe Migliorati, Giuseppe Pietta, Mario Spagnoli, Angela Opici, Angela Comincini, Pietro Migliorati, Giulia Zani, Mario Bassocampo, Enrico Borghetti e Zsuzsanna Majlat, uccisa poco più di un mese fa dal proprio marito.