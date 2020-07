Manerbio: divertimento in strada con i giovedì d’estate

Shopping e intrattenimento: sono le parole d’ordine dell’iniziativa che vedrà i negozi del centro aperti fino alle 23 per tutti i giovedì di luglio.

Giovedì d’estate

Giovedì sera è stata inaugurata l’iniziativa voluta dall’Associazione commercianti, con il patrocinio del Comune, che ha l’obiettivo di animare le lunghe serate dell’estate manerbiese. Tutti i giovedì sera i negozi delle vie del centro rimarranno aperti fino alle 23 e lungo le strade si potranno incontrare bancarelle di hobbisti ed intrattenimento vario. Buon successo per la prima serata dell’iniziativa che ha richiamato gente anche dai paesi limitrofi per dedicarsi allo shopping, svagarsi con le bancarelle, rinfrescarsi con un gelato o anche solo fare una bella passeggiata. Ogni giovedì sarà dedicato ad un colore diverso, ieri era il bianco, mentre il prossimo sarà il blu, con il quale ogni esercente decorerà la propria attività, il gran finale è in programma per venerdì 31 con la serata di anticipo sui saldi estivi.