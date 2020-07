La cena in piazza anima il cuore di Pompiano

In 150 per brindare ad un nuovo inizio.

La cena

Tavole imbandite, musica ma soprattutto tanta allegria per la prima edizione della Cena in piazza. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Pompiano in collaborazione con l’Amministrazione comunale al suo esordio ha riscontrato consensi. Centocinquanta difatti sono stati i pompianesi che hanno accolto l’invito e sono scesi in piazza per brindare al nuovo inizio, dando voce alla voglia di lasciarsi alle spalle il periodo cupo del Covid. Il dress code richiesto è stato il bianco, la tavola imbandita dai commensali secondo il proprio gusto e l’intrattenimento sono stati gli ingredienti che hanno reso unica la serata. Tra i presenti alcuni hanno deciso di portarsi il cibo da casa, altri invece di affidarsi all’esperianza dei ristoratori locali che hanno proposto pietanze preparate per l’occasione. Entusiasmo e divertimento hanno scandito la serata baciata dal chiaro di luna.

“L’obbiettivo è quello di dare nuova linfa al centro nevralgico del paese per riportarlo ad essere il fucro della vita cittadina – hanno spiegato Gaincarlo Cominci e Angelo Cremaschi – Oltre ad offrire un’occasione originale di svago ai cittadini”.