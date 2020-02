Gli Scout festeggiano l’amicizia a Quinzano

Il gruppo Scout 1 di Quinzano, nella Giornata del pensiero festeggia l’amicizia internazionale con la proiezione di un film.

Il film

“Aquile randagie” è il film scelto dal gruppo che verrà proiettato alle 21 al teatro parrocchiale. La pellicola, uscita lo scorso ottobre, racconta la storia vera di un reparto scout di Milano che si oppose alle leggi proibizioniste fasciste del 1928 continuando la propria attività clandestinamente fino alla fine della Seconda guerra mondiale, battendosi in prima linea anche per salvare ebrei e ricercati durante le persecuzioni razziste. Alla serata sarà presente anche l’attore orceano Klaudio Hila che racconterà l’avventura che lo vede protagonista e la straordinaria esperienza di un gruppo che, andando oltre ogni limite, ha fatto dell’altruismo la propria forma di vita.

30 anni, l’invito rivolto a tutti gli ex scout

Il gruppo Scout Quinzano 1, in occasione del suo trentesimo anniversario, nella giornata festeggiata dagli scout di tutto il mondo, estende l’invito a tutti i membri che in questi anni, anche se per un breve periodo, hanno fatto parte di questa grande famiglia. Un’occasione per riunirsi in nome di quello spirito che ancora oggi li anima perché “nessun profumo vale l’odore di quel fuoco”.

