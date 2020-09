Al calendario della rassegna estiva Il Grande in Provincia si aggiunge un nuovo appuntamento sulle sponde

del lago di Iseo. Il Lido Sassabanek, in via Colombera 2, ospiterà infatti la speciale versione semiscenica dell’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti.

Il Grande in Provincia fa tappa al Sassabanek

L’appuntamento è per domani, mercoledì, alle 21. L’apprezzata rappresentazione vedrà impegnate le voci di Erika Tanaka, soprano, Antonio Mandrillo, tenore, Omar Kamata, baritono, e Dario Giorgelè, basso, rispettivamente interpreti nei ruoli di Norina, Ernesto, il Dottor Malatesta e Don Pasquale. L’accompagnamento musicale sarà affidato ancora una volta al maestro Alessandro Trebeschi.

Il capolavoro donizettiano è tra le opere buffe più celebri del repertorio: un brillante intreccio di inganni ed equivoci racconta la più classica vicenda amorosa, ostacolata in partenza dall’anziano protagonista. Sarà l’ingegnoso espediente del Dottor Malatesta a realizzare il sogno dei due amanti facendosi beffa di Don Pasquale.

Come tutti gli eventi della rassegna Il Grande in Provincia anche il concerto di mercoledì 2 settembre è a

partecipazione gratuita ed è richiesta la prenotazione. Le prenotazioni sono attive sul sito www.sassabanek.it. Per tutte le informazioni 030.980603.