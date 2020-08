Hanno realizzato un’insegna con oltre 10mila lattine vuote di bibite. E ancora una volta i volontari di Coccaglio hanno lasciato il segno al Giffoni film festival.

Giffoni film festival: Coccaglio c’è con le lattine solidali

I volontari della Casa della Solidarietà, il gruppo sportivo Vita per la Vita, l’Aido e i Volontari del soccorso di Coccaglio hanno realizzato una nuova opera monumentale fatta di lattine in alluminio per il festival cinematografico per bambini e ragazzi che ogni anno si svolge nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. La 50esima edizione della manifestazione verrà inaugurata il 18 agosto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e tra gli ospiti di punta per celebrare il mezzo secolo del festival ci saranno Richard Gere, Sylvester Stallone, Katherine Langford (la protagonista delle serie Netflix Tredici e Cursed), Daisy Ridley (Star Wars), Glen Keane e Bryan Cranston (Breaking Bad).

Giffoni 2020 avrà comunque oltre 100 ospiti: non mancheranno esponenti istituzionali, come i ministri Luigi Di Maio, Lucia Azzolina e Sergio Costa. Tra protagonisti italiani: Serena Rossi, Sergio Castellitto, Matilde Gioli, Paola Cortellesi, Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, il cast di Skam Italia, Toni Servillo, Samuel dei Subsonica, I Pinguini Tattici Nucleari, Erri De Luca, Benedetta Porcaroli, Rocco Hunt, Diletta Leotta, Lodovica Comello, Gué Pequeno, Lorenzo Zurzolo, Max Giusti, Diego Bianchi e Gaia, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Insomma, il lavoro dei coccagliesi sarà ammirato e fotografato anche da attori di fama mondiale, da volti noti della Tv, musicisti e non solo. E le migliaia di lattine della Casa della Solidarietà si confermano tra i famosi.