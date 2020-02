Codice rosso e violenze domestiche di genere: se ne è parlato a Iseo GALLERY

“Il Codice rosso, le violenze domestiche e di genere” questo il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri (venerdì) al Castello Oldofredi di Iseo. É stato un successo ed ha riscosso particolare interesse. Sala gremita e pubblico sempre attento e interessato a tutti i temi trattati.

Codice Rosso, spiegato tra parole e musica

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente Maurizio Mirandola, il Segretario Giuseppe Scolaro ha presentato e coordinato i lavori.

La Dottoressa Benedetta Callea, Sostituto Procuratore della Repubblica, Dipartimento Soggetti Deboli, ha presentato la legge denominata Codice Rosso spiegando anche al pubblico i nuovi reati che la stessa legge ha introdotto.

La Dottoressa Francesca Pollonara, Vice Ispettore della Polizia di Stato e Responsabile dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Questura di Brescia, ha parlato degli aspetti operativi, pratici, di prevenzione e delle attività che coordina presso il suo Ufficio.

L’Onorevole Simona Bordonali, che ha votato in Parlamento “Il Codice Rosso”, ha parlato della nascita di questa nuova normativa ed ha messo in evidenza gli aspetti positivi e critici della legge.

Il Procuratore Emerito della Repubblica Dottor Emilio Melchionna ha risposto ad alcune domande poste dal Segretario Giuseppe Scolaro, evidenziando così aspetti critici operativi e non solo. Ha poi letto, accompagnato dalla chitarra di Emilio Valoroso, una poesia tratta da un suo saggio.

Per la Rete di Daphne ha partecipato la Presidente Maria Grazia Savardi. Ha illustrato l’attività dell’Associazione con particolare riferimento all’assistenza alle vittime di violenza.

Maurizio Vecchi, scrittore e socio IPA, ha presentato il suo libro, tratto da una storia vera “Il Volto Crudele dell’Amore”.

La splendida voce di Sara Corna, accompagnata dalla chitarra di Emilio Valoroso, hanno allietato la serata ed emozionato il pubblico.

