Civil Community un evento per scoprire i progetti di Fondazione Cariplo

Nell’ambito della Civil Week 2020, Fondazione Cariplo organizza il 6 marzo l’evento “Civil Community – Progetti che fanno la differenza”

Civil Community

Un evento per presentare idee che si radicano in progetti, che raccontano comunità in movimento e generano nuove convergenze di risorse, realizzate grazie al supporto delle Fondazioni di Comunità Cariplo. Questo è Civil Community. Sul prestigioso palcoscenco del Teatro Strehler si alterneranno storie coinvolgenti di persone che hanno realizzato iniziative meritevoli, buone pratiche nate dalla comunità, progetti in grado di fare davvero la differenza. Interverrà per l’occasione Paola Pessina, Vice Presidente Fondazione Cariplo. Ospiti della mattinata saranno: l’attore Germano Lanzoni, la cantante e influencer Giulia Penna, e il conduttore radio e tv Federico Russo.

Evento gratuito con registrazione obbligatoria a QUESTO LINK.

La Civil Week

Dal 5 all’8 marzo una settimana per riportare le persone al centro dell’attenzione, che prevede di mobilitare la città metropolitana intorno al tema dell’economia civile e della solidarietà con un programma di eventi e attività diffuse. La Civil Week offre ai cittadini e alle organizzazioni tre percorsi per conoscersi e raccontarsi.

Il primo Capire: con incontri e confronti per ragionare insieme sui grandi temi della società civile coordinati dalla redazione del Corriere della Sera – Buone notizie. Il secondo Vivere: occasioni per condividere le esperienze e i progetti delle realtà del terzo settore, degli enti e delle forze attive sul territorio che si impegnano per una società inclusiva e sostenibile. Infine il terzo Innovare, che prevede opportunità per esplorare l’innovazione al servizio delle persone, dell’ambiente, delle qualità della vita – con una giornata dedicata ai giovani e alle scuole presso MIND – Milano Innovation District.

La Civil Week è promossa da Corriere della Sera – Buone Notizie, Forum Terzo Settore Milano, Forum Terzo Settore Adda Martesana, CSV Milano, Fondazione Triulza, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

Le Fondazioni di Comunità protagoniste

Tante le fondazioni che con i loro progetti parteciperanno all’iniziativa. In particolare: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus, Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova Onlus, Fondazione della Comunità del Novarese Onlus, Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus, Fondazione Pro Valtellina Onlus, Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola, Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, Fondazione di Comunità Milano – Citta, Sud Ovest, Sud Est, Martesana, Fondazione di Comunitaria del Varesotto Onlus