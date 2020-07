Cena in bianco: shopping e allegria a San Paolo

Venerdì sera il centro di San Paolo si è tinto di bianco: tavolate riccamente imbandite e decorate hanno regalato una serata speciale.

Cena in bianco

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione commercianti e dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo non solo di dare un aiuto alla ripresa economica delle attività cittadina, ma anche di offrire una occasione di svago originale e divertente. Negozi aperti, musica e bancarelle e ovviamente tanta partecipazione: più di 200 persone hanno aderito all’iniziativa dando prova di grande originalità nell’addobbo dei tavoli e soprattutto dimostrando che San Paolo è pronto a ripartire. “Questa iniziativa vuole essere un primo passo verso una ripartenza sia in un ottica economica che di ritrovo come comunità”, ha dichiarato il sindaco Giancarla Zernini.