Il Comune di Palazzolo sull’Oglio è capofila di una Alleanza locale in materia di Conciliazione che vede coinvolte 40 Amministrazioni (i Comuni degli ambiti territoriali Monte Orfano, Sebino, Oglio Ovest e Brescia Ovest) oltre a 23 imprese, tra cooperative sociali e ditte private. Palazzolo, anche per conto delle Alleanze, ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia (spendibile tramite voucher nell’arco di un triennio) per la realizzazione di azioni di conciliazione famiglia/lavoro che vedono come beneficiari le imprese del territorio e i loro lavoratori.

Voucher a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alleanza locale di Conciliazione

Complessivamente sono stati stanziati 141.033 euro finalizzati a rette per servizi socio educativi assistenziali per minori fino a 14 anni (servizi preposti nell’ambito delle attività estive, servizi preposti nell’ambito delle attività pre e post scuola, centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi, attività sportive, musicali e culturali) e spese sostenute per la cura di familiari anziani in condizione di non autosufficienza e disabili gravi (servizi di assistenza familiare per anziani e disabili, ad esclusione di ADI e SAD).