Village Night: degustazione di bollicine e shopping sotto le stelle al Franciacorta Village

Il mese di settembre in Franciacorta è ricco di eventi e appuntamenti a tema enogastronomico, complice la fine della vendemmia che ha portato i grappoli d’uva in cantina per dar inizio all’affinamento dei vini.

Un appuntamento tanto atteso

Village Night si inserisce nel calendario degli eventi settembrini come una serata particolarmente attesa in cui poter degustare in un'unica sede i famosi vini di Franciacorta; l’appuntamento è quindi in programma per venerdì 20 settembre a Franciacorta Village dalle 18 fino a mezzanotte.

E’ un evento dedicato esclusivamente alle cantine del territorio che numerose hanno aderito a questa importante occasione di contatto diretto con i visitatori del centro; la piazza centrale di Franciacorta Village verrà infatti allestita con i banchi di degustazione di venticinque tra le più note aziende vinicole della zona, in un percorso ad isole che permetterà di scoprire al contempo la piacevolezza di un centro di shopping particolarmente curato ed accogliente, con ampie vie porticate, eleganti negozi e zone verdi dove rilassarsi sorseggiando le diverse tipologie di Franciacorta d.o.c.g.

Le aziende vinicole che parteciperanno alla Village Night porteranno infatti in degustazione importanti vini Franciacorta a denominazione d’origine controllata e garantita. Con un fresco calice di brut, saten o rosè tra le mani, saranno i vignaioli stessi a spiegarne le caratteristiche essenziali che lo caratterizzano, consigliando annate particolari o sottolineando le peculiarità gustative ed organolettiche di quello che è ormai acclamato come il “prodotto principe del territorio”.

Un percorso lungo tre isole al Village Night

Con il patrocinio dell’ Associazione Strada del Franciacorta, il percorso della manifestazione si snoda lungo 3 isole contraddistinte dai colori Gold Black e White che accolgono i desk di degustazione delle aziende animati, come detto dai produttori stessi; è questo elemento fortemente voluto dalla direzione del Villaggio e da Fmedia, la società incaricata della parte organizzativa dell’evento, che lo ritengono un focus essenziale per conoscere e promuovere l’importante lavoro che si cela dietro ogni calice di Franciacorta, a partire dalla conoscenza delle caratteristiche morfologiche e alle diverse esposizioni dei dei vigneti, al lavoro certosino in cantina per l’affinamento delle vinacce e dei cru.

Come tradizione, una ghiotta proposta food completa il percorso di degustazione dei Franciacorta d.o.c.g.; per questa edizione il compito di creare un dessert da acquistare in abbinata ai ticket degustazione è stato affidato a chef Damiano Carrara. Volto televisivo noto al grande pubblico per essere giudice di Bake Off Italia su Real Time e come concorrente indomito nonché vincitore con il fratello dell’ultima edizione di Pechino Express, Damiano Carrara parteciperà alla Village Night presentando un dessert in monoporzione proposto in omaggio con l’acquisto dei ticket creato appositamente per la serata ma che per ora rimane ancora “top secret”.

Le aziende vinicole, posizionate nelle 3 Isole di degustazione allestite nella piazza centrale del Villaggio daranno inizio alle degustazioni alle 18 – ora canonica per l’happy hour - e fino a mezzanotte sarà possibile acquistare direttamente durante la serata 2 diverse tipologie di ticket:

Un ticket SINGOLO da 16 € che comprende:

- 3 degustazioni di Franciacorta docg (uno per ogni isola definita dai colori Gold + Black + White);

- 1 monoporzione dessert firmata dallo chef- maître patissier Damiano Carrara;

- 1 calice e tasca porta-calice logati con la turrita F del Consorzio Franciacorta.

Un romantico ticket COPPIA da 24 € che comprende:

- 4 degustazioni spendibili nelle diverse isole di assaggio;

- 2 monoporzioni dessert firmate dallo chef- maître patissier Damiano Carrara;

- 2 calici e porta-calice logati Franciacorta.

Come ogni evento che si rispetti, la colonna sonora della serata è stata affidata al dj-set di R101 con in consolle Marco Viglione e l’animazione di Fabio De Vivo e come Special Guests alle 21 l’appuntamento atteso è con il duo dei Coma Cose, che si racconteranno in una breve intervista proponendo anche alcuni dei loro brani più noti.

Oltre 190 negozi per lo shopping sotto le stelle

Gli oltre 190 negozi di Franciacorta Village saranno aperti fino alle 23 e le ristorazioni fino alla mezzanotte per permettere di scoprire le tante novità del Villaggio e per godere di uno shopping ancora più vantaggioso grazie a proposte e promozioni speciali; un’opportunità unica per arricchire o rinnovare con capi e accessori di stile i propri outfit autunnali immergendosi in un’atmosfera suggestiva, carica di suoni, sapori, colori e …shopping.

Gli ingredienti ci sono tutti per una serata- evento da vivere fino all’ultimo sorso con le degustazioni delle migliori Cantine della Franciacorta, dj-set di R101 e tanto shopping nella cornice stellata di Franciacorta Village e che faranno di venerdì 20 settembre l’appuntamento imperdibile di fine estate!

Per maggiori informazioni consultare il sito franciacortavillage.it ed i profili social del Villaggio.