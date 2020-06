Tributi comunali prorogati a Pavone

Tributi comunali prorogati: una iniziativa dell’Amministrazione per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Pavone.

Tributi comunali prorogati

La crisi sanitaria si è presto trasformata in crisi economica ed è per questo che l’Amministrazione, con a capo il sindaco Mariateresa Vivaldini, ha messo in campo diverse strategie per andare incontro a cittadini privati ed esercizi commerciali.

Imu

In via straordinaria non sarà applicata nessuna sanzione e nessun interesse a chi non dovesse essere in grado di pagare la scadenza della prima rata entro il 16 giugno, purché il pagamento avvenga entro il 30 agosto. Solo per i fabbricati di categoria D, dove è presente la quota statale, la scadenza rimane al 16 giugno in quanto il Comune non ha facoltà di cambiare la scadenza per i tributi dello Stato.

Tari

Le scadenze della Tari sono state tutte rinviate: prima rata al 30 settembre, seconda al 30 ottobre e terza al 30 novembre. Per le utenze non domestiche, per sostenere le attività costrette alla chiusura causata dall’emergenza Covid-19 sono invitate a compilare il modulo scricabile dal sito del Comune, entro il 31 luglio, per avere importanti agevolazioni.

Cosap (canone occupazione suolo publico)

Tutti i pubblici esercizi e negozi saranno esonerati dal canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche temporanea per tutto il 2020, inoltre potranno richiedere all’ufficio Tributi di usufruire di ulteriori ampliamenti.