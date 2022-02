Sassabanek cerca 36 dipendenti stagionali

iseo

Sono aperte le candidature per lavorare al lido e al camping in vista dell’apertura estiva 2022

Sassabanek cerca personale per la stagione estiva. Si è aperta nei giorni scorsi la ricerca di 36 figure da assumere per la stagione 2022 sia per il lido che per il camping di via Colombera.

L’amministratore unico della società Sviluppo turistico Lago d’Iseo Spa intende procedere all’assunzione a tempo determinato con Ccnl Turismo di personale stagionale. Il campeggio aprirà l’1 aprile e chiuderà il 2 ottobre, mentre il lido sarà attivo dal 14 maggio all’11 settembre. Si cercano 8 addetti alla reception del camping e alle casse del lido, 16 assistenti bagnanti e 12 addetti al servizio interno di camping e lido.

Chi voglia candidarsi può presentare la propria manifestazione di interesse in vista della selezione. E’ necessario essere diplomati, conoscere l’inglese e il tedesco. La domanda deve essere presentata entro il 18 marzo per quanto riguarda le assunzioni propedeutiche all’apertura del camping, mentre entro il 30 aprile per le altre attività. La documentazione può essere presentata a mano agli uffici della società in via Colombera, 2 (aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17), oppure a mezzo raccomandata o tramite email all’indirizzo ernesto@sassabanek.it con oggetto "Domanda di assunzione stagione 2022".

La valutazione da parte della commissione esaminatrice si baserà sulle esperienze pregresse del candidato/a e sulle informazioni contenute del curriculum vitae. Faranno punteggio la conoscenza di più lingue, precedenti esperienze a Sassabanek o in società simili, il possesso del brevetto Fin e degli attestati per i corsi sulla sicurezza, Dae, di primo soccorso, di addetto antincendio. Inoltre potranno essere assegnati fino a dieci punti per la prossimità di residenza o domicilio per la reperibilità.

Maggiori informazioni e la modulistica necessaria per presentare la domanda sul sito di Sassabanek.