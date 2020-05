Importante scelta dell’Amministrazione comunale di Roccafranca i commercianti e negozianti del paese e della frazione di Ludriano.

Ripartiamo: 18mila euro nel bando per aiutare commercianti e negozianti

La notizia del bando Ripartiamo è stata comunicata ieri sera, lunedì, ai commercianti e ai titolari di attività del territorio: presenti alla videoconferenza il primo cittadino Marco Franzelli e altri membri della sua squadra. Il bando è aperto ad attività commerciali al dettaglio (non generi alimentari), a parrucchieri, barbieri, estetisti, a ristoratori e a baristi. Per i primi è previsto un contributo una tantum di 450 euro. Per ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie uno da 300 euro e per gli altri (dai bar ai parrucchieri) uno da 600 euro. Sul tavolo complessivamente 18mila euro da parte dell’Amministrazione comunale per affrontare questa ripartenza dopo la chiusura causata dal virus.

I dettagli

L’erogazione del contributo avverrà il 15 giugno, ma le domande dovranno essere inviate alla Pec del Comune dal 20 al 27 maggio. Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio segreteria allo 030.7092004 o scrivere al seguente indirizzo mail segreteria@comune.roccafranca.bs.it.