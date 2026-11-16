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Il PMI Day torna con oltre 3.485 studenti degli istituti scolastici secondari bresciani di primo e secondo grado che parteciperanno – giovedì 19 e venerdì 20 novembre – alla 17esima edizione dell’evento promosso dalla Piccola Industria di Confindustria Brescia in collaborazione con Confagricoltura Brescia e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale. In totale, sono coinvolte 67 scuole e 163 classi del territorio.

Porte aperte per le visite in 102 aziende bresciane

Durante i tre giorni di visite aziendali, verranno presentati ai docenti e agli studenti i diversi reparti delle realtà partecipanti – sono 102 nel 2026 –, nonché il ciclo produttivo, cercando di mostrare il lavoro che viene svolto quotidianamente all’interno delle aziende di ogni settore – manifatturiero, artigianale e agricolo –, raccontandone la storia, i progetti e i risultati raggiunti grazie al talento e all’impegno di tutti i collaboratori.

Tema guida dell’edizione di quest’anno è “Crescere”. Crescere non significa soltanto diventare grandi. Per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani.