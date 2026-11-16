Il PMI Day torna con oltre 3.485 studenti degli istituti scolastici secondari bresciani di primo e secondo grado che parteciperanno – giovedì 19 e venerdì 20 novembre – alla 17esima edizione dell’evento promosso dalla Piccola Industria di Confindustria Brescia in collaborazione con Confagricoltura Brescia e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale. In totale, sono coinvolte 67 scuole e 163 classi del territorio.
Porte aperte per le visite in 102 aziende bresciane
Durante i tre giorni di visite aziendali, verranno presentati ai docenti e agli studenti i diversi reparti delle realtà partecipanti – sono 102 nel 2026 –, nonché il ciclo produttivo, cercando di mostrare il lavoro che viene svolto quotidianamente all’interno delle aziende di ogni settore – manifatturiero, artigianale e agricolo –, raccontandone la storia, i progetti e i risultati raggiunti grazie al talento e all’impegno di tutti i collaboratori.
Tema guida dell’edizione di quest’anno è “Crescere”. Crescere non significa soltanto diventare grandi. Per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani.
“Crescere è una sfida che accomuna i giovani e le imprese: significa imparare, mettersi in gioco, affrontare il cambiamento e costruire il proprio futuro con consapevolezza e ambizione – commenta Barbara Ulcelli, presidente della Piccola Industria di Confindustria Brescia –. È proprio questo il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso la diciassettesima edizione del PMI Day. Aprire le porte delle nostre aziende agli studenti significa offrire loro l’opportunità di scoprire non soltanto come si lavora e si produce, ma anche quante competenze, professionalità e passioni contribuiscano ogni giorno alla crescita del nostro sistema produttivo. In una fase in cui le trasformazioni tecnologiche e la difficoltà di reperire competenze adeguate pongono sfide importanti al mondo imprenditoriale, rafforzare il dialogo tra scuola e impresa diventa ancora più strategico, come abbiamo avuto più volte modo di esprimere in Associazione. Vogliamo che i ragazzi possano guardare alle nostre realtà come a luoghi in cui esprimere il proprio talento, sviluppare le proprie capacità e realizzare le proprie aspirazioni. Perché la crescita delle imprese passa inevitabilmente da quella delle persone, e investire oggi sui giovani significa costruire le basi del Made in Brescia di domani.”
“Il mondo agricolo sta attraversando una trasformazione rapidissima, tra innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove sfide produttive, e la formazione dei giovani rappresenta una delle leve fondamentali per affrontare il futuro, per crescere – sottolinea Oscar Scalmana, presidente di Confagricoltura Brescia –. La mia esperienza di imprenditore mi ha insegnato quanto sia importante una stretta collaborazione tra scuola, istituzioni e imprese. Le conoscenze tecniche sono indispensabili, ma in un settore che cambia così velocemente ciò che si insegna oggi rischia di essere già superato domani. Per questo, quando incontriamo i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, cerchiamo non soltanto competenze specifiche, ma soprattutto una solida preparazione culturale, capacità di ragionamento, spirito critico e attitudine ad affrontare e risolvere i problemi. È questa la mentalità di cui ha bisogno l’agricoltura italiana per continuare a crescere e innovare. Il Pmi Day è un’occasione preziosa per avvicinare i ragazzi alla realtà delle nostre aziende, far conoscere le opportunità professionali offerte dal settore e trasmettere loro la nostra esperienza. Come imprenditori siamo pronti a mettere a disposizione conoscenze, competenze e passione, perché investire nella crescita dei giovani significa investire nel futuro delle nostre imprese e dell’intera agricoltura bresciana”
“Il futuro non si aspetta, si impara a costruirlo. E il PMI Day rappresenta un’occasione concreta per mostrare ai giovani quante opportunità di crescita e realizzazione professionale esistano nelle nostre imprese – sottolinea Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia –. Il tema di quest’anno, “Crescere”, richiama una sfida decisiva per il nostro territorio: avvicinare le nuove generazioni al mondo produttivo e garantire continuità alle competenze che rendono forte il Made in Brescia. Nel 2025 le micro e piccole imprese bresciane hanno programmato 25.400 ingressi di giovani under 30, ma il 56,8% è risultato di difficile reperimento. È un paradosso che dobbiamo superare: abbiamo imprese che cercano giovani e giovani che spesso non conoscono le opportunità offerte dalle aziende a pochi chilometri da casa. Per questo aprire le porte di laboratori, officine e imprese non deve essere una semplice visita, ma un’esperienza di orientamento reale. Un’ora in azienda può raccontare il valore del lavoro meglio di tante parole. Scuola e impresa devono dialogare sempre di più, perché senza nuove competenze e ricambio generazionale rischiamo di compromettere il futuro del nostro saper fare”.