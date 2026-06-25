Pippi Calzelunghe a Elnòs Shopping: ecco quando.

A Elnòs Shopping protagonista Pippi Calzelunghe

Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 Pippi Calzelunghe sarà l’assoluta protagonista ad Elnòs Shopping, nel mese che il centro commerciale di Roncadelle dedica al personaggio tanto amato da grandi e piccini, simbolo di indipendenza, immaginazione e libertà nato dalla penna di Astrid Lindgren. Dopo il successo delle prime attività in calendario, tra cui la Kitchen Orchestra realizzata in collaborazione con BresciaBimbi, il programma entra nel vivo con un weekend ricco di appuntamenti pensati per famiglie e bambini, all’insegna del gioco, della creatività e della lettura.

Finalità

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere momenti di condivisione e socialità, temi oggi sempre più rilevanti per le famiglie. Secondo lo studio internazionale Life in Communities 2026, promosso da Ingka Centres in collaborazione con Future Minds e Ipsos, l’80% delle persone ritiene che tutti debbano avere spazio per giocare nella propria vita, mentre il 76% considera le attività ludiche uno strumento importante per rafforzare i legami emotivi. In questo contesto, Pippi Calzelunghe rappresenta il punto di partenza ideale per un programma dedicato alla scoperta, alla creatività e al tempo di qualità da trascorrere insieme.

“Crediamo che i Meeting Place debbano offrire molto più di un’esperienza di shopping – ha dichiarato Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di Elnòs Shopping – . Celebrando l’iconico personaggio di Pippi Calzelunghe vogliamo creare occasioni in cui famiglie e bambini possano condividere tempo di qualità, esprimere la propria creatività e riscoprire il valore del gioco e della lettura come strumenti di crescita, relazione e benessere.”

Un fine settimana da non perdere

Il prossimo fine settimana sarà interamente dedicato all’universo di Pippi. Il 26 e 27 giugno i visitatori potranno immergersi nel Pippi’s Reading Corner, realizzato in collaborazione con Mondadori Bookstore, uno spazio accogliente e colorato dedicato alla lettura, con libri a disposizione delle famiglie, aree relax e momenti di storytelling animato ispirati alle avventure della bambina più forte del mondo.

Ad arricchire il programma, venerdì 26 giugno dalle 16.00 alle 17.30, presso lo spazio ELNÒS Kitchen, si terrà il laboratorio “Pippi’s Pancake Café: Prepara i pancakes con Pippi Calzelunghe” realizzato in collaborazione con IKEA Brescia Roncadelle. I bambini saranno invitati a fare un salto simbolico a Villa Villacolle per imparare a preparare e decorare deliziosi pancake, scegliendo ingredienti e farciture in un pomeriggio all’insegna del divertimento, della creatività e del gusto. Un’occasione per mettersi in gioco in cucina, sperimentare e condividere un’attività coinvolgente insieme ad altri piccoli partecipanti.

Gli allestimenti interattivi dedicati a Pippi Calzelunghe resteranno presenti nella Galleria di ELNÒS Shopping fino ad agosto, accompagnando i visitatori per tutta l’estate in un percorso ispirato alla curiosità, alla fantasia e allo spirito d’avventura.