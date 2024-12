Ospitaletto, via libera al nuovo polo logistico di Esselunga su un'area dismessa

Regione Lombardia ha chiuso la Conferenza di Servizi per il nuovo polo logistico-produttivo di Esselunga a Ospitaletto, su un'area dismessa di circa 950mila metri quadrati (l'ex "Stefana"). Il progetto prevede da parte di Esselunga la rigenerazione del sito ex Stefana, con interventi di bonifica per contaminazione delle acque di falda e del terreno.

"È un progetto molto articolato e complesso sotto il profilo burocratico - ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia - ma c'è stata grande unità di intenti da parte di tutti gli enti istituzionali coinvolti e della parte proponente. In poco più di un anno da quando la pratica è arrivata nei nostri uffici la Regione ha chiuso i lavori per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto e per il rilascio dei titoli. Stiamo sbloccando opere ambientali attese da tempo su tutto il territorio lombardo".

La sindaca Trecani: "Un nuovo capitolo, grazie ad Esselunga"

"Si apre finalmente - aggiunge il sindaco di Ospitaletto, Laura Trecani - un nuovo capitolo per un'area che ormai era considerata dismessa. Al posto di un sito inquinato e da rigenerare, avremo nuovi servizi, un parco pubblico da 200.000 metri quadrati, integrato con percorsi ciclopedonali. È una grande notizia per Ospitaletto. Questa Amministrazione ha impresso una accelerata convinta anche alle questioni ambientali. Ringrazio Esselunga per la collaborazione e per aver investito su un progetto di bonifica e rigenerazione molto importante per la nostra comunità".

Entro il 203o gli edifici e il parco fotovoltaico con produzione di idrogeno

Il cronoprogramma prevede per il 2030 la realizzazione degli edifici, di un parco fotovoltaico con impianto di produzione di idrogeno verde, di un parco agro-ambientale lineare e di un bacino di laminazione. Il parco prevede anche un percorso ciclopedonale di circa 1.800 metri con diversi collegamenti (tra cui quello con il Santuario di Lovernato) e cinque aree di soste attrezzate.