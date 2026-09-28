Malika Ayane a Elnòs Shopping per il firmacopie di “cicale”.

Firmacopie di “cicale”, l’incontro con Malika Ayane

Appuntamento domani (martedì 29 settembre 2026) con la cantante che incontrerà i fan per il firmacopie del nuovo album “cicale”, l’attesa cresce si tratta infatti di un nuovo lavoro a cinque anni dall’ultimo. L’appuntamento, un esclusivo instore, è in programma per le 18.30 nello Spazio Eventi al primo piano del Meeting Place di Roncadelle.

L’incontro con l’amata artista segna per Elnòs la riapertura della stagione grandi appuntamenti con la musica e i suoi protagonisti. Un evento creato per offrire al territorio un’esperienza tutta da vivere econdividere, dando valore alle relazioni e ai momenti di socialità. Sarà infatti possibile scattare una foto ricordo con Malika Ayane, farsi autografare una copia dell’album “cicale” e scambiare parole, impressioni e momenti di gioia insieme ai fan dell’artista.

Per partecipare all’evento firmacopie di Malika Ayane, tutti gli interessati dovranno ritirare il proprio pass, già disponibile dal 19 settembre, presso l’Infopoint del Centro Commerciale. Per ritirare il pass è sufficiente presentare la copia del disco e lo scontrino che ne attesta l’acquisto, acquisendo così il diritto di accesso allo Spazio Eventi già dalle ore 17.

A chi avrà acquistato l’album presso il punto vendita Mondadori di ELNÒS Shopping, sarà garantito un accesso prioritario.

Prosegue fino al 4 ottobre il concorso Elnòs Shop & Win – 10 anni insieme

A rendere ancora più festoso l’appuntamento con Malika Ayane, proseguonofino al 4 ottobre le celebrazioni del 10° anniversario del Meeting Placecon il concorso “Elnòs Shop & Win – 10 anni insieme”, pensato per coinvolgere i visitatori in un’esperienza immersiva e appagante: a fronte di acquisti per un valore minimo di 20 euro, presentando lo scontrino per validazione presso la postazione del concorso situata al piano terra, tra Zara e H&M, si potrà entrare nel grande grande pacco regalo appositamente allestito per l’occasione e soffiare simbolicamente sulle candeline del compleanno di Elnòs, scoprendo attraverso il grande ledwall immersivo, se si avrà vinto uno dei premi in palio che variano dalle gift card del valore di 20 e 30 euro fino a 10 super premi costituiti da gift card del valore di 500 euro ciascuna. Per ulteriori informazioni visitare il sito elnosshopping.info.