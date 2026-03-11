“Love Your Stuff For Longer”: a Elnòs per la Giornata Mondiale del Riciclo.

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo

Torna mercoledì 18 marzo 2026 a Elnòs Shopping, in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, per il sesto anno consecutivo “Love Your Stuff For Longer”, la campagna internazionale promossa da Ingka Centres che porta nei Meeting Places un calendario di iniziative dedicate al riuso, allo scambio e all’upcycling. Anche quest’anno le iniziative sono realizzate in collaborazione con Rete CAUTO, la rete di cooperative sociali che trasforma le opportunità dell’Ambiente in percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili, e il suo negozio dell’usato Spigo.

“Love Your Stuff For Longer”

Con gli eventi in programma da sabato 14 a sabato 21 marzo 2026, il Meeting Place di Roncadelle consolida il proprio impegno nel promuovere modelli di consumo responsabili, rafforzando il ruolo del centro come piattaforma di relazione e innovazione sociale per il territorio.

“Con Love Your Stuff For Longer vogliamo offrire alla nostra community strumenti concreti per fare scelte più consapevoli ogni giorno,” commenta Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping. “Il nostro Meeting Place è uno spazio di incontro e partecipazione: attraverso iniziative come queste trasformiamo la sostenibilità in un’esperienza reale, accessibile e condivisa.”

Swap Party: lo scambio fashion che crea valore

Cuore dell’iniziativa è lo Swap Party (in programma sabato 14 e sabato 21 marzo 2026) appuntamento ormai atteso dalla community. Per due giornate, i visitatori potranno portare fino a capi in buone condizioni e ricevere un gettone per ciascun articolo consegnato. I gettoni diventeranno la “moneta” dello scambio, permettendo di scegliere nuovi capi tra quelli messi a disposizione da altri partecipanti. Un meccanismo semplice che trasforma un gesto quotidiano – liberare spazio nell’armadio e scovare nuovi tesori da amare – in un’azione collettiva capace di generare impatto: meno sprechi, più riuso, più relazione.

Armadio Sostenibile

“Armadio Sostenibile”: il decluttering come scelta consapevole (sabato 14 marzo, 12.30-13.30) con l’influencer Erika di Armadio di Grace. Accanto allo scambio, spazio alla riflessione e agli strumenti pratici con il talk “Armadio Sostenibile”. Durante l’incontro – della durata di un’ora – Erika, meglio conosciuta come @armadiodigrace sui social, –approfondisce il tema del decluttering consapevole e dell’organizzazione dell’armadio come leva concreta di sostenibilità quotidiana. Dalla selezione ragionata dei capi alle tecniche per valorizzare ciò che già si possiede, fino ai criteri per rimettere in circolo gli indumenti inutilizzati, il workshop offre indicazioni operative per ridurre acquisti superflui, evitare doppioni e prolungare la vita dei capi.

“Denim Extreme Makeover”

“Denim Extreme Makeover”: l’upcycling diventa creatività (sabato 21 marzo, 11:30-12:30 e 13:00-14:00)

La circolarità passa anche dalla manualità con “Denim Extreme Makeover”, laboratorio di upcycling a numero chiuso curato dalle esperte sarte bresciane della scuola di cucito Republique Fabrique e dedicato alla trasformazione creativa del denim. Partendo da un paio di jeans non più utilizzabili, i partecipanti realizzeranno un gilet di recupero, guidati passo dopo passo e dotati di un kit completo per replicare il progetto anche in autonomia.

Per partecipare agli eventi “Armadio Sostenibile” e “Denim Extreme Makeover” è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni sono disponibili su www.elnosshopping.info.