"L'intelligenza artificiale e l'impatto su lavoro e impresa", se ne parla a Orzinuovi

"L'intelligenza artificiale e l'impatto sul lavoro e impresa", se ne parla a Orzinuovi.

Un territorio, quello della bassa occidentale, caratterizzato da sempre dall’alta vocazione della micro-piccola impresa e dell'artigianato. Un territorio che ha saputo rialzarsi e ripartire dopo la pandemia e che oggi si trova nel pieno di una rivoluzione dettata dalle nuove tecnologie. Basti pensare che il lancio a novembre 2022 di ChatGPT, il software di simulazione di una conversazione con un essere umano basato su Intelligenza artificiale (IA) e machine learning (apprendimento automatico), ha intensificato il dibattito mondiale sulle prospettive dei sistemi di IA e il loro impatto sul mondo del lavoro. Come emerge da un recente studio dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia, regione Lombardia è prima per quota di lavoratori in ingresso maggiormente esposti all’impatto dell’intelligenza artificiale. In questo contesto anche l’artigianato bresciano sarà coinvolto in maniera importate.

Non a caso Confartigianato Brescia, che sarà presente alla tradizionale Fiera di Orzinuovi 2023 con un proprio stand, terrà presso il centro culturale “Aldo Moro” di via Palestro, domenica 3 settembre 2023 dalle 10 un convegno, ad ingresso libero, su questo attualissimo tema dal titolo: “L’ intelligenza artificiale e l’impatto su lavoro e impresa”.

Dopo i saluti del Sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni e del giornalista Tonino Zana sono previsti gli interventi di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia e di Matteo Linotto – imprenditore del settore digitale e socio di Neosexperience moderato da Fabio Gafforini di Teletutto e al termine del quale si terranno le premiazioni di artigiani e imprenditori che si sono contraddistinti per la storica fedeltà a Confartigianato Brescia e nel passaggio generazionale.

La solidarietà

Non mancherà, come da tradizione ormai, il momento dedicato alla beneficenza: anche quest’anno infatti confermata la presenza dei panificatori di Confartigianato che distribuiranno dallo stand sulla Piazza centrale Vittorio Emanuele II i loro prodotti a fronte di una piccola donazione, i cui proventi saranno poi devoluti interamente alla scuola dell’infanzia di Pompiano. Un piccolo grande gesto di generosità, che ha visto negli anni scorsi donare quanto raccolto, tra gli altri: alla Onlus Amici dei Pompieri di Orzinuovi, all’Associazione Corpo Musicale SS. Gervasio e Protasio di Roccafranca, all’Oratorio Jolly di Orzinuovi e all’Oratorio San Domenico Savio di Borgo San Giacomo.