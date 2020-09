Leno: un altro punto Auchan diventa Conad

In tempo record l’ex Auchan di Leno è diventata Conad, completata la riorganizzazione del punto vendita che ha aperto i battenti mercoledì 2 settembre.

Il nuovo punto vendita

All’interno del nuovo punto vendita sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica, grande attenzione è stata posta all’offerta di prodotti freschi e freschissimi e italiani, un significativo cambio di indirizzo rispetto alla precedente gestione. Prodotti biologici e salutistici, come senza glutine e lattosio, molte eccellenze di produzioni locali, confermano la vocazione di Conad alla sensibilità e valorizzazione dei prodotti a km 0, inoltre, in occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali che contribuiranno a rendere ancor più attraente i “nuovi” punti di vendita Conad.

La mission

“Apriamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti. Il negozio apre nel pieno rispetto delle direttive comunicate e seguendo i protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Il punto vendita rimarrà aperto tutti i giorni, con approvvigionamento regolare e costante, a conferma dell’impegno che ci vede in prima linea nel fornire i servizi essenziali alla comunità. Un sentito e doveroso ringraziamento va ai soci e a tutti i dipendenti per l’alto senso di responsabilità che stanno mostrando in questi giorni di grande difficoltà per il Paese. Andiamo avanti nonostante tutto consapevoli del clima di grande apprensione che attraversa tutti noi e le nostre Comunità – ha sottolineato l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini – Prosegue il piano delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Centro Nord in Lombardia. Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi. Crediamo in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione per permettere la riapertura con le nuove insegne in tempi brevi e con obiettivi così sfidanti”.