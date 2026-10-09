Le bollette sono salite di 246 euro in più a famiglia in soli sette mesi

Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Bollette e carburanti sempre più pesanti sui bilanci delle famiglie lombarde, con possibili ripercussioni anche sui consumi e sulle attività economiche del territorio. Tra marzo e settembre 2026, la maggiore spesa sostenuta dai nuclei familiari della Lombardia ha raggiunto complessivamente 1,1 miliardi di euro, pari a 246 euro in più per famiglia nell’arco di sette mesi. La denuncia è dell’osservatorio sulle micro e piccole imprese di Confartigianato Lombardia, secondo cui nel periodo considerato i costi di elettricità e gas sono aumentati del 16,6%, mentre quelli dei carburanti del 26,8%. Un quadro che si accompagna a un’inflazione in accelerazione e a una riduzione della fiducia dei consumatori.

“Due facce della stessa economia”

«Famiglie e imprese sono due facce della stessa economia – sottolinea Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia – Quando aumenta la quota di reddito destinata a bollette e carburanti, diminuiscono le risorse disponibili per gli altri acquisti. A risentirne sono soprattutto le piccole attività, dall’artigianato ai servizi alla persona, che rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale anche nel nostro territorio. In vista dell’inverno, il rischio è che il caro energia si traduca in un ulteriore rallentamento dei consumi. Occorrono risposte strutturali, capaci di contenere i costi energetici e restituire fiducia e prospettive alle famiglie e alle imprese».

La settimana dell’energia e la sostenibilità al Piccolo Strehler

Il tema dell’energia, dei suoi costi e delle opportunità offerte dall’innovazione sarà al centro della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2026 di Confartigianato, al via lunedì 12 ottobre a Milano, al Piccolo Teatro Strehler, con l’evento inaugurale Seize the Change – Futuri Sostenibili, che vedrà tra i protagonisti anche il presidente Massetti. Tra gli appuntamenti della settimana anche quello di giovedì 15 ottobre a Predaia, in provincia di Trento, promosso con il coinvolgimento di Confartigianato Brescia e dedicato al tema “Energia per il futuro digitale: quando innovazione e sostenibilità progettano insieme”. L’iniziativa si svolgerà presso Intacture – The Natural Home of Data, con una visita guidata al data center e, dalle ore 14, un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e del sistema Confartigianato di diversi territori. Alla tavola rotonda parteciperanno, tra gli altri, Eugenio Massetti e i presidenti di Confartigianato Mantova, Trentino e Verona, con la moderazione di Carlo Piccinato, segretario di Confartigianato Lombardia e presidente di ConfESG. Un’occasione per approfondire il rapporto tra infrastrutture digitali, fabbisogni energetici e sostenibilità, temi sempre più centrali per la competitività delle imprese.