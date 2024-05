Job Days a ELNÒS Shopping: due giorni dedicati all'orientamento e alla formazione professionale.

Due giorni dedicati all'orientamento e alla formazione professionale con i Job Days

Tornano con la seconda edizione i Job Days di ELNÒS Shopping: due giornate interamente dedicate all’orientamento e alla formazione professionale. L’evento è stato ideato per offrire supporto a chi è alla ricerca di un impiego, illustrando le posizioni aperte e, al contempo, dare spazio e visibilità a realtà commerciali interne ed esterne al Centro, facendo così incontrare la domanda e l’offerta di lavoro.

Gli eventi in programma

Venerdì 17 e sabato 18 maggio 2024 lo Spazio Eventi al primo piano ospiterà, dalle 10 alle 19, incontri e attività che daranno la possibilità ai partecipanti di scoprire nuove opportunità di lavoro e di formazione, incontrando referenti e consulenti HR, esperti dell’agenzia di lavoro MAW (Man at Work) e alcune realtà commerciali del Centro.

I Job Days di ELNÒS Shopping hanno l’obiettivo di approfondire i temi legati alla crescita professionale e offrire e facilitare la consultazione delle offerte di lavoro dei punti vendita di ELNÒS Shopping. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di lasciare il proprio curriculum vitae per proporre una candidatura spontanea ed effettuare speed date lavorativi. L’evento prevede il coinvolgimento di note realtà commerciali del Meeting Place, a partire da IKEA Brescia Roncadelle, Primark e Clayton, fino a Rituals, Dry Car Wash e alle catene food Fra Diavolo Pizzeria e Alice Pizza. Le posizioni aperte coinvolgono un numero ampio e diversificato di profili professionali.

Come fare per partecipare

Per partecipare agli speed date lavorativi, previsti per le due giornate, i candidati dovranno prenotarsi, individuando uno slot orario in cui svolgere il colloquio per la posizione desiderata al seguente link: https://www.elnosshopping.info/it/eventi/job-days-2024/.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.