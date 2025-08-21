l'operazione

Acquistati anche il Valdichiana Outlet Village (Toscana) e del Palmanova Outlet Village (Friuli Venezia Giulia)

Il Franciacorta Outlet Village acquistato dalla società francese Frey.

Frey acquista il Franciacorta Outlet Village

La società francese Frey specializzata nello sviluppo e nella gestione dei centri commerciali si allarga nell'ambito del mercato degli outlet di lusso grazie ad una nuova partnership strategica con Cale Street. In questo modo Frey viene ad occupare una posizione importante in Europa con particolare attenzione al mercato italiano.

Alla base un'alleanza solida tra Cale Street (società di investimenti immobiliari), fondata nel 2014 in collaborazione con il Kuwait Investment Office e Frey appunto. Tale sinergia prevede l'acquisizione di tre importanti outlet in Italia. Si tratta appunto del Franciacorta Outlet Village (Lombardia), del Valdichiana Outlet Village (Toscana) e del Palmanova Outlet Village (Friuli Venezia Giulia).

L'operazione

L'operazione, complessivamente, ha un valore di 410 milioni di euro. Ad essere inclusa anche la successiva cessione alla joint venture FREY/Cale Street del Designer Outlet Berlin, acquisito in precedenza da Frey per 245 milioni di euro. Ma non è tutto. Frey attraverso la sua controllata Ros (Retail Outlet Shopping) ha acquistato anche Land of Fashion, la piattaforma che gestisce i cinque outlet cosiddetti "premium" sparsi sulla penisola italiana. Tra questi anche i tre appena acquisiti, compreso il Franciacorta Outlet Village.