Gruppo Telefri acquisisce la maggioranza di Fontana a.s. e investe sul territorio.

A Isorella Gruppo Telefri

Ha sede a Isorella la holding bresciana che va a consolidare la strategia integrata di sviluppo con l’acquisizione della maggioranza di Fontana, innovativa realtà slovacca produttrice di coltelli per macchine agricole e zootecniche, e investimenti interni nell’installazione di fotovoltaico industriale sulle coperture di Eurosilos Sirp e Zincatura Bresciana

Gruppo Telefri, holding bresciana alla quale fanno capo le storiche aziende Eurosilos Sirp e Zincatura Bresciana, ha completato l’acquisizione delle quote di maggioranza di Fontana a.s., società con sede a Dolný Kubín, in Slovacchia, già partecipata del Gruppo, riconosciuta come eccellenza nella produzione di coltelli e lame da taglio per i macchinari agricoli.

Una nuova tappa strategica

La nuova tappa strategica si aggiunge a una lunga progettualità di crescita e innovazione in ambito agricolo, zootecnico e industriale guidata dalla famiglia Telefri.

“Questo traguardo rafforza una presenza internazionale, unita alla sinergia che ci lega ai territori delle nostre sedi bresciane, che costruiamo con consapevolezza da anni”, commentano Dayana Telefri, Ceo, e Luigi Telefri, Presidente di Gruppo Telefri. “Fontana porta competenze manifatturiere di alto livello e mercati consolidati, l’abbiamo seguita con attenzione fin dal nostro primo incontro nel 2008: è un’azienda che non si è mai fermata, sempre pronta a investire in tecnologia e capacità produttiva. Acquisirne la maggioranza delle quote è il passo naturale di una collaborazione e di un’affinità imprenditoriale che portiamo avanti con orgoglio”.

Un rapporto di lunga data

Fontana (www.fontana-dk.sk) produce e commercializza oltre 800 referenze adatte sia alla produzione di nuovi macchinari agricoli e zootecnici sia alla sostituzione dei componenti, per efficientare l’operatività delle realtà agro-zootecniche in Europa e nel mondo. La produzione di coltelli e lame da taglio, certificata ISO 9001, si avvale di tecnologie avanzate quali linee robotizzate, centri di lavoro CNC, taglio laser e trattamenti superficiali al carburo.

Il rapporto tra Gruppo Telefri e Fontana ha radici profonde e risale al 2008, quando Mario Telefri, fondatore della holding, ha avviato la prima partecipazione nella società slovacca. Da allora, questa stretta collaborazione ha accompagnato ogni passo della crescita di Fontana, dall’acquisto di macchinari all’avanguardia all’inaugurazione del nuovo capannone produttivo, fino alla novità odierna che formalizza un legame industriale consolidato nel tempo.

1,5 MW di energia pulita tra Zincatura Bresciana ed Eurosilos Sirp

Agli investimenti produttivi Gruppo Telefri affianca, da sempre, interventi orientati alla sostenibilità e alla crescita interna. Due aziende del Gruppo hanno completato, tra fine 2025 e inizio 2026, importanti progetti di efficientamento energetico e riqualificazione delle coperture industriali nell’ambito del Piano Transizione 5.0.

Lo stabilimento di Zincatura Bresciana a Verolanuova ha visto l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW di potenza, realizzato con moduli e inverter di produzione europea. In parallelo, circa due quinti della copertura sono stati riqualificati con pannelli PIR sandwich ad alte prestazioni: scelta che garantisce isolamento termico e ambiente di lavoro più confortevole nel reparto produttivo. Questo primo megawatt è solo l’inizio di un percorso, già pianificato, che prevede l’installazione di un secondo impianto di pari potenza che porterà la capacità complessiva di autoproduzione a 2 MW. Al contempo, Zincatura Bresciana sta vivendo un importante intervento di ampliamento infrastrutturale con la costruzione di nuovi uffici e di una nuova area di magazzino, per accompagnare la crescita operativa e organizzativa dell’azienda negli anni a venire.

Quanto a Eurosilos Sirp, nella sede di Isorella, l’installazione rinnovabile è stata preceduta dalla bonifica della copertura dello stabilimento e dalla posa di nuovi pannelli PIR sandwich. L’impianto fotovoltaico presente è stato implementato e portato a 1.168 moduli da 430 W made in Europe, per un totale di circa 500 kW, e 5 inverter industriali. Si attendono oltre 600.000 kWh di energia pulita autoprodotta all’anno, pari a circa l’80% del fabbisogno energetico aziendale.

Acquisizioni, sostenibilità energetica, ambienti di lavoro migliorati, investimenti infrastrutturali: crescere con solide radici bresciane e intese internazionali non solo è possibile. È un valore concreto che guarda al futuro.

Il Gruppo: cosa c’è da sapere

Gruppo Telefri è una holding finanziaria, con sede a Isorella (BS), a capo di tutte le attività di ACF (Administration, Control & Finance) e di compliance aziendale di un gruppo di imprese italiane e internazionali che operano nel comparto agro-zootecnico – Eurosilos Sirp, Silos France e Fontana – e delle lavorazioni industriali dei metalli – Zincatura Bresciana – unite alle società GT Service e Telefri Real Estate, trasversalmente al servizio delle aziende del Gruppo. Inoltre, la holding supporta la partecipata Italmix Corporation attiva nel settore dei macchinari per la zootecnia. La mission di Gruppo Telefri, oggi guidato dalla seconda generazione di imprenditori Dayana e Luigi Telefri, è creare sinergie tra aziende, valorizzando le singole partecipazioni con logiche di ottimizzazione e di sostenibilità, per una costante creazione di valore.

www.gruppotelefri.it