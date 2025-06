Gallerie Bennet: acquisita la Galleria del Centro Commerciale di Molinetto di Mazzano.

Gallerie Bennet: salgono a 52

Un'importante espansione del portfolio è stata annunciata da Bennet S.p.A, realtà leader nella proprietà, sviluppo e gestione dei proximity mall in Italia. Con l'acquisizione della galleria del Centro Commerciale Molinetto di Mazzano, in provincia di Brescia, e della galleria del Centro Commerciale Eurosia di Parma. Con queste due nuove integrazioni, salgono a 52 le gallerie di proprietà della società.Le acquisizioni, frutto di un investimento intorno ai 50 milioni di euro, sono focalizzate esclusivamente sulle gallerie commerciali.

Un percorso in crescita

Questa operazione conferma il percorso di crescita della società nella selezione e nella valorizzazione di asset coerenti con la propria strategia di sviluppo, distinguendosi all’interno del Gruppo Bennet per dinamismo e propensione all’innovazione.

Centro Commerciale Molinetto

La galleria del Centro Commerciale Molinetto, situata a Mazzano, conta 46 negozi distribuiti su una superficie lorda affittabile (GLA) di 7.369 mq (escluso l'ipermercato). Questa acquisizione si allinea ai rigorosi criteri di selezione di Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. che privilegia strutture di medie dimensioni (tra 30 e 60 negozi), con un bacino di clienti consolidato, una location strategica, una struttura di vendita nel settore alimentare altamente performante e dominante sul territorio e un'ottima viabilità interna ed esterna.

La continuità dei brand attuali all'interno della galleria è garantita, assicurando ai visitatori un'esperienza di shopping familiare e di qualità. Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. rafforza la propria presenza in provincia di Brescia dove è già presente con le seguenti strutture: Gallerie Bennet Brescia (Campo Grande), Gallerie Bennet Concesio, Gallerie Bennet Gavardo Park e il superstore Bennet più tre medie superfici a Verolanuova.

Il brand

"Gallerie Bennet", un brand con un’identità ben definita per mettere in luce i punti di forza che accomunano tutte le strutture, promette ai propri clienti un'esperienza unica e immersiva dove shopping, divertimento, tecnologia e sostenibilità si integrano con equilibrio. Tutto questo, grazie a una selezione dei negozi dei migliori brand, a un’ampia gamma di servizi utili nella vita di tutti i giorni, ma anche a un ricco programma di iniziative locali, promozioni, concorsi ed eventi. Un sistema in continua evoluzione, pronto a innovarsi per rispondere alle esigenze dei clienti e sostenere il business dei partner, riunendo sotto un unico marchio realtà locali eccellenti e grandi nomi nazionali e internazionali. Le Gallerie Bennet si configurano così come una nuova idea di piazza, un punto di incontro per la comunità locale al di fuori dei centri urbani, dove l'esperienza del proximity mall diventa un punto di riferimento per il territorio.