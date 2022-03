Ex Vela: aggiudicazione per 9,4 milioni di euro salvo "sorprese"

Corte franca

Lieto fine per l’asta dell’ex Vela di Corte Franca? Potrebbe esserci l’aggiudicazione per 9,4 milioni

Salvo nuovi colpi di scena, la vicenda dell'ex Vela di Corte Franca potrebbe essersi chiusa a seguito dell'aggiudicazione per 9,4 milioni di euro. Che la settima asta sia stata quella buona? Solo le prossime settimane potranno dirlo.

L'asta si è chiusa nei giorni scorsi: tre gli investitori che avevano presentato le offerte in busta, delle quali una è stata annullata. Dopo alcuni rilanci (la base era di 8,8 milioni di euro) la gara si è chiusa con un aggiudicatario che, se non ci saranno "sorprese", dovrà saldare il conto di 9,4 milioni di euro per la maxi area da 171mila metri quadrati.

Dal deposito del verbale del notaio ora bisogna attendere i dieci giorni "tecnici" in cui vige l'obbligo di riaprire la gara in caso di nuove offerte migliorative fuori asta. Trascorso questo periodo, verranno avviate le procedure che condurranno al rogito.

Ma, come specificato nel bando di gara, fino a quel momento in caso di ulteriori offerte migliorative (almeno del 10% superiori al prezzo di aggiudicazione) la riapertura dell'asta è a discrezione del giudice.

Delle due società che hanno presentato le offerte una è franciacortina, mentre l'altra ha interessi in zona. Secondo gli addetti ai lavori il prezzo di aggiudicazione "è in linea con il mercato". Salvo colpi di scena, quindi, il sito industriale dell'ex Vela potrebbe avviarsi verso un nuovo futuro.