Elnòs Shopping: un marzo ricco di eventi per bambini e famiglie.

Un marzo a tutto bimbo a Elnòs Shopping

Fantasia, apprendimento e creatività saranno le costanti del marzo ad Elnòs Shopping: un calendario di eventi speciali pensati per le famiglie e per i più piccoli. Il centro commerciale di Roncadelle si trasforma così in un luogo dove la magia incontra la scoperta e il gioco diventa esperienza educativa. Un’agenda pensata per alimentare un impatto positivo e duraturo con il territorio, dando spazio a curiosità e immaginazione, per la crescita di ogni bambino.

“Dal mondo incantato di Frozen fino alle invenzioni di Leonardo da Vinci, passando per lo Story Time in lingua inglese firmato Kids&Us, il mese si preannuncia ricco di emozioni – dichiara Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping – perché crediamo fortemente nel valore di un Meeting Place come luogo accogliente e di relazione, crescita e condivisione per le famiglie. Con il nostro calendario eventi vogliamo offrire ai bambini esperienze che uniscano divertimento e contenuto educativo, stimolando fantasia, curiosità e apprendimento in un contesto accogliente e accessibile”.

L’agenda delle attività family experience

Un’isola incantata dedicata a Frozen

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026

Per tre giorni, ELNÒS Shopping si trasformerà in un vero e proprio spazio fiabesco ispirato al mondo di Frozen, marchio di Panini Magazines. Un’isola magica, tutta da vivere, accoglierà i bambini in un’atmosfera da regno innevato. Lo spazio sarà allestito con aree dedicate alle photo opportunity, per scattare ricordi speciali immersi in scenografie suggestive, e con postazioni ludico-creative pensate per stimolare fantasia e immaginazione.

I piccoli ospiti potranno: colorare illustrazioni ispirate al mondo di Frozen, colorare e personalizzare maschere di Elsa con colori e glitter e partecipare liberamente alle attività creative. Come in ogni favola che si rispetti, non mancherà una sorpresa finale: durante l’iniziativa verranno distribuiti gadget a tema Frozen a tutti i bambini partecipanti, fino a esaurimento scorte. Un’esperienza immersiva e gratuita, pensata per far vivere ai più piccoli un momento di pura magia, dove la creatività si accende come un cristallo di ghiaccio sotto il sole d’inverno.

Kids & US – Story Time in lingua inglese “Gina Ginger’s Birthday Party”

Venerdì 6 marzo, 16.30 e 17.30

Un appuntamento speciale dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni per imparare l’inglese divertendosi. Firmato Kids&Us Brescia Centro e Kids&Us Brescia Borgo Trento, una scuola di inglese per bambini e adolescenti, lo Story Time porterà i piccoli partecipanti dentro il racconto animato “Gina Ginger’s Birthday Party”, una storia colorata e interattiva che stimola ascolto, comprensione e curiosità verso la lingua inglese, in un clima giocoso e rilassato. La partecipazione all’attività è soggetta all’ascolto.

Laboratorio creativo “Costruire come Leonardo”

28 e 29 marzo

Un viaggio nella storia del volo che parte dalle intuizioni geniali di Leonardo da Vinci, attraversa gli esperimenti dei fratelli Fratelli Montgolfier e arriva fino alle meraviglie dell’aviazione moderna. Dopo la visione di un video animato, dedicato alla storia del volo, i bambini potranno cimentarsi nella costruzione di due delle macchine più iconiche ideate da Leonardo: la vite aerea e il paracadute. Il percorso sarà arricchito da un quiz interattivo che accompagnerà i piccoli alla scoperta di come l’ingegno umano abbia trasformato il sogno di volare in una realtà quotidiana. Un laboratorio pratico e coinvolgente che stimola manualità, curiosità e interesse verso scienza e tecnologia attraverso il gioco.

Tutti gli eventi si terrano nello Spazio Eventi, situato al primo piano della galleria commerciale.

Puffilandia

Inoltre, da ELNÒS Shopping, l’area bimbi Pufflandia accoglie ogni giorno i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, mentre i genitori si dedicano allo shopping. Un servizio molto apprezzato, che rende l’esperienza al centro ancora più accogliente e family friendly. Con questo ricco programma, ELNÒS Shopping conferma la propria vocazione all’intrattenimento familiare di qualità, proponendosi come un luogo dove educazione e divertimento convivono e dove ogni visita può trasformarsi in un’esperienza memorabile. Marzo si accende così di magia, invenzioni e nuove scoperte: tre occasioni diverse, con un unico grande pubblico protagonista – le famiglie.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.elnosshopping.info