Elnòs Shopping: un dicembre ricco di eventi.

Il Meeting Place di Roncadelle diventa il luogo ideale per famiglie e amici dove prendersi una pausa, incontrarsi e lasciarsi sorprendere da un mese ricco di magia. Numerose le attività in programma.

Elnòs Kitchen

A partire da Elnòs Kitchen. Cucina conviviale: il nuovo spazio dedicato alla creatività gastronomica. Tra le grandi novità del centro, l’apertura di Elnòs Kitchen – Cucina Conviviale, uno spazio progettato e arredato da Ikea Brescia Roncadelle che unisce estetica, funzionalità e accoglienza. Dotata di 14 postazioni cooking completamente attrezzate, tra cui una accessibile alle persone con disabilità, la Cucina Conviviale diventa un luogo dove incontrarsi, imparare, divertirsi e sperimentare. Perfetta per bambini, famiglie, coppie, gruppi e visitatori singoli, Elnòs Kitchen ospita corsi, laboratori, cooking show, meet & greet, team building, feste di compleanno ed eventi privati, configurandosi come un vero polo esperienziale del territorio. Tutte le attività sono coordinate dal CFP Zanardelli.

I corsi

A dicembre, la Cucina Conviviale si accende dello spirito delle feste con una serie di mini corsi tematici, pensati per chi desidera regalarsi (o regalare) un momento di creatività e gusto:

Aperitivo Scenografico di Natale (17 dicembre) – Una sessione per imparare a fare finger food veloci ed eleganti.

Sofficità sotto l’albero (18 dicembre) – Panini dolci e salati morbidissimi, perfetti per le convivialità delle feste.

Christmas Chic: Torta Pan di Spagna perfetta (19 dicembre) – Alta, soffice, impeccabile. Un classico che non passa mai di moda.

Mani in pasta… Pizza in teglia (20 dicembre) – Ideale per chi ama fare la pizza in casa e vuole fare un salto di qualità nella tecnica.

La magia della Ghiaccia Reale (21 dicembre) – Biscotti decorati come piccole opere d’arte, tra colori, magia e zucchero.

Un palinsesto che racconta la visione di ELNÒS Shopping: un luogo dove cibo, creatività e socialità si intrecciano, dando vita a esperienze memorabili. Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di ELNÒS Shopping.

Nintendo porta la nuova Switch 2 a Elnòs Shopping

Le giornate del 19, 20 e 21 dicembre sono dedicate a gamer, famiglie e curiosi che potranno provare in anteprima la console Nintendo Switch 2 e testare i primi titoli sviluppati appositamente per la stessa. Nintendo accoglierà i visitatori nello Spazio Eventi dalle 11.00 alle 20.00.

Vintage Games Party: il fascino degli arcade, per tutta la famiglia

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, nello Spazio Eventi al Primo Piano, i visitatori possono immergersi nel Vintage Games Party, un villaggio di cabinati operativo ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00. Un viaggio nel tempo attraverso i videogiochi che hanno fatto la storia: sfide tra amici, ricordi che riaffiorano e nuove generazioni che scoprono i classici arcade.

ELNÒS Shopping: un vero Meeting Place per il territorio

Tra laboratori nell’ELNÒS KITCHEN, iniziative per le famiglie, appuntamenti e attività esperienziali, ELNÒS si racconta come un luogo da vivere: uno spazio aperto all’incontro, alla condivisione e alla scoperta, dove il tempo trascorso insieme diventa esperienza, relazione e memoria.

