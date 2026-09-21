Marzini: "Celebrare dieci anni significa prima di tutto riconoscere l’importanza del ruolo che le persone e i nostri partner hanno avuto per rendere possibile questo percorso"

Elnòs Shopping festeggia i suoi primi dieci anni.

Dieci anni per Elnòs Shopping

Lunedì 21 settembre 2026 Elnòs Shopping celebra i suoi primi dieci anni ripercorrendo un percorso costruito giorno dopo giorno insieme alle persone che lo hanno vissuto e alle realtà con cui ha condiviso iniziative, progetti e occasioni di incontro.

Fin dalla sua apertura, ELNÒS Shopping ha costruito la propria identità intorno al concetto di Meeting Place: un luogo che non si limita a essere una destinazione per lo shopping, ma vive attraverso le persone che lo frequentano e grazie alla relazione quotidiana con la comunità. Visitatori, partner commerciali, associazioni, enti, organizzazioni del terzo settore e realtà economiche e culturali hanno contribuito a rendere il centro uno spazio aperto, dinamico e capace di evolversi nel tempo, mantenendo un dialogo costante con il territorio.

«Celebrare dieci anni significa prima di tutto riconoscere l’importanza del ruolo che le persone e i nostri partner hanno avuto per rendere possibile questo percorso – queste le parole di Giovanni Umberto Marzini, Metteing Place Manager di ELNÒS Shopping è nato con l’idea di essere molto più di un luogo dove fare acquisti: un Meeting Place, uno spazio di incontro e relazione capace di generare valore per il territorio. In questi dieci anni abbiamo costruito legami importanti con la comunità, con le istituzioni e le associazioni. Queste relazioni ci danno la spinta e la volontà di continuare a guardare al futuro».

Dieci anni di crescita e di persone

ELNÒS Shopping ha aperto le proprie porte il 22 settembre 2016, entrando a far parte del portafoglio di Ingka Centres, società del gruppo Ingka il cui focus è lo sviluppo e la gestione di Meeting Places, creando al loro interno un ecosistema che, insieme a IKEA, ai partner commerciali e alle realtà locali, ha costruito negli anni un forte legame con il territorio. Nel corso del primo decennio, il centro ha accolto oltre 80 milioni di visitatori, confermando il ruolo di ELNÒS come una delle principali destinazioni di incontro e shopping del territorio. Solo negli ultimi dodici mesi, ELNÒS Shopping ha registrato 9.101.500 visitatori, superando per il secondo anno consecutivo la soglia dei 9 milioni di ingressi annuali.

Numeri che raccontano la capacità del Meeting Place di attrarre visitatori, ma che soprattutto rappresentano milioni di occasioni di incontro: persone che hanno scelto ELNÒS per fare acquisti, trascorrere tempo insieme, partecipare a un evento, scoprire una nuova esperienza o semplicemente vivere uno spazio condiviso.

Un Meeting Place costruito insieme alla comunità

In questi anni, ELNÒS Shopping ha rafforzato il proprio legame con il territorio attraverso un dialogo costante e una collaborazione attiva con associazioni locali, partner commerciali, enti istituzionali e realtà del terzo settore. Da questa rete di relazioni è nato un programma di iniziative che ha trasformato gli spazi del centro in luoghi di cultura, solidarietà, creatività e socialità: mostre, attività solidali, laboratori per le famiglie, incontri con autori e artisti ed eventi dedicati alla comunità hanno offerto occasioni di incontro e partecipazione, coinvolgendo pubblici diversi e intercettando interessi ed esigenze in continua evoluzione. A testimonianza dell’ampiezza e della varietà del programma realizzato, sono oltre 3.500 le iniziative realizzate negli anni.

Il percorso

Un percorso che riflette la visione di Ingka Centres: un Meeting Place acquista valore quando diventa parte integrante della comunità che lo circonda, favorendo le relazioni, creando occasioni di incontro e contribuendo concretamente alla qualità della vita delle persone.

ELNÒS SHOP & WIN e la campagna esperienziale “Ci sono cose che un click non può sostituire”: esperienze, servizi e premi per festeggiare con i visitatori. A rendere ancora più festosa questa ricorrenza, dal 22 settembre al 4 ottobre, i festeggiamenti entreranno nel vivo anche il concorso “ELNÒS SHOP & WIN – 10 ANNI INSIEME”, pensato per coinvolgere i visitatori in un’esperienza immersiva dedicata al decimo anniversario.

Per partecipare sarà sufficiente effettuare acquisti per un valore minimo di 20 euro, presentare lo scontrino presso la postazione del concorso situata al piano terra, tra Zara e H&M, e farlo validare dalla hostess. Il percorso proseguirà all’interno di una speciale installazione immersiva a forma di grande pacco regalo. Una volta entrati, i partecipanti saranno invitati a soffiare simbolicamente sulle candeline del compleanno di ELNÒS e potranno scoprire attraverso un grande ledwall immersivo se hanno vinto uno dei premi in palio.

Il concorso mette in palio gift card del valore di 20 e 30 euro, oltre a 10 superpremi costituiti da gift card del valore di 500 euro ciascuna, per trasformare il compleanno del Meeting Place in un’occasione di festa condivisa con chi lo vive ogni giorno.

Accanto al concorso prende vita anche la Campagna “Ci sono cose che un click non può sostituire” che accompagnerà il decimo anniversario di ELNÒS Shopping, offrendo esperienze coinvolgenti a tutti i visitatori. Dal 21 settembre, nei negozi del centro saranno disponibili consulenze, servizi e trattamenti personalizzati dedicati a stile, benessere e quotidianità: dalla consulenza sul look alla scelta degli accessori, dai consigli per la cura di capelli e barba all’analisi della corsa e delle scarpe, fino a suggerimenti per organizzare al meglio guardaroba e casa. Un’occasione per incontrare professionisti, ricevere consigli su misura e trasformare lo shopping in un’esperienza da condividere e ricordare. Perché alcuni momenti hanno valore proprio perché accadono dal vivo.

Uno sguardo al futuro

Nei prossimi anni ELNÒS Shopping continuerà a evolversi per rispondere ai cambiamenti nelle abitudini e nei bisogni delle persone, ampliando e diversificando l’offerta, migliorando esperienza e comfort e sviluppando servizi sempre più in sintonia con nuovi stili di vita e necessità.

Essere un Meeting Place significa infatti mantenere vivo il dialogo con il territorio e con le persone che lo vivono, trasformando esigenze e aspettative in nuove opportunità di incontro, relazione ed esperienza.

Dopo dieci anni, il percorso continua nel segno del principio che ha guidato ELNÒS fin dall’inizio: un Meeting Place è un luogo che appartiene alle persone ed evolve insieme alla comunità.