Deldossi protagonista nella “rivoluzione” delle Rsa

In tutto l’Occidente, in questi anni, quello delle Rsa (residenze sanitarie assistenziali) è uno dei settori più dinamici nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni architettoniche di qualità, che uniscono sostenibilità ambientale, sociale e urbanistica. Protagonista di questo trend, a Brescia, è in questi mesi il gruppo Deldossi di Pompiano, che ha completato recentemente un articolato programma di interventi sulla Rsa Santa Maria della Neve di Pisogne, la Rsd «G. Tonini – G. Boninsegna» di Brescia, la casa di riposo «A. Fiorini» di Mazzano e la Rsa «Fondazione G. Rizzieri» di Piancogno.

Il gruppo bresciano protagonista in quattro interventi innovativi

«L’esperienza maturata in questi interventi conferma come l’edilizia sociosanitaria richieda un livello di specializzazione nettamente superiore rispetto ad altre tipologie di ristrutturazione – precisa l’amministratore unico Massimo Angelo Deldossi – poiché non si opera su edifici vuoti, ma su strutture vive e sempre in esercizio, nelle quali ogni attività edilizia deve necessariamente convivere con l’assistenza quotidiana e con la responsabilità di garantire spazi di cura e accoglienza adeguati. In questo senso, gli interventi non possono derivare da un processo standardizzato, ma devono fondarsi su una conoscenza approfondita dello stato di fatto, su rilievi accurati e su una pianificazione estremamente dettagliata delle fasi esecutive, con un continuo adattamento alle condizioni reali del contesto».

Progettazione contemporanea

Determinante, in tutti gli interventi, è stato l’impiego di metodologie avanzate di rilievo e modellazione digitale: laser scanner, droni e sistemi di progettazione Bim, che hanno consentito di costruire un quadro conoscitivo preciso e dinamico degli edifici, integrando analisi strutturali, energetiche e impiantistiche. Questo approccio ha permesso di sviluppare soluzioni mirate per il miglioramento della sicurezza sismica, dell’efficienza energetica e dell’accessibilità, intervenendo in modo puntuale e reversibile, soprattutto nei casi di edifici storici o soggetti a vincoli.