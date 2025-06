Confindustria Brescia, ecco il nuovo presidente. All'assemblea il CEO di Ferrari spiega la "teoria dell'elicottero"

È Paolo Straparava il nuovo presidente di Confindustria Brescia. Come atteso, l'assemblea generale degli industriali bresciani ha eletto l'imprenditore bresciano già designato dal Consiglio generale dello scorso aprile. Resterà in carica nel quadriennio 2025-2029, prendendo il testimone da Franco Gussalli Beretta.

Insieme al nuovo presidente è stata eletta anche la squadra di presidenza, composta da 8 vice presidenti: Mario Bonomi (delega a Innovazione e Sviluppo Digitale), Marco Capitanio (Sviluppo associativo, Zone e Settori), Maria Chiara Franceschetti (Internazionalizzazione ed Ecosistema Imprese), Giovanni Marinoni Martin (Sicurezza, Transizione ed Europa), Matteo Meroni (ESG e Legalità), Elisa Torchiani (Education e Cultura d’impresa), Anna Tripoli (Credito Finanza e Fisco) e Fabrizio Vicari (Relazioni Industriali e Organizzazione).

L'assemblea si è conclusa con un interessante evento pubblico: intervistato dal giornalista Nicola Porro, è intervenuto il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini, ma anche - ospite d'eccezione - il CEO di Ferrari Benedetto Vigna. Il geniale manager, fisico e inventore di un sensore di movimento tridimensionale utilizzato in tutto il mondo su auto e dispositivi elettronici come Wii e iPhone. Vigna ha raccontato agli imprenditori bresciani la sua innovativa vision manageriale, riassunta in una curiosa metafora che parla di... elicotteri.

"Ho accettato con entusiasmo e senso di responsabilità questo incarico – le parole di Paolo Streparava, presidente neoeletto di Confindustria Brescia –, che vedo come una sfida importante sia a livello imprenditoriale che personale. Oggi fare impresa rappresenta una sfida di portata straordinaria che continuiamo ad affrontare, senza esitazioni. Ci troviamo immersi in un contesto storico di profonda complessità, caratterizzato da un intreccio di criticità economiche, tensioni politiche, transizioni tecnologiche e ambientali e dinamiche geopolitiche in continua ed accelerata evoluzione. Questi fattori, strettamente interconnessi tra loro, contribuiscono a delineare uno scenario futuro tanto articolato quanto incerto, che richiede alle industrie capacità di adattamento, visione strategica e un coraggio imprenditoriale rinnovato. Con me ci sarà una squadra composta da persone di valore, con sensibilità e competenze diverse, rappresentative del nostro territorio e delle sue eccellenze, capaci di portare visione e concretezza su ambiti strategici. Mi piace inoltre sottolineare come si tratti di una squadra giovane: sono certo che, insieme, potremo lavorare per rafforzare Confindustria Brescia come punto di riferimento delle imprese, affrontando con determinazione le sfide dei prossimi anni.”

“Si conclude un mandato che è stato per me, prima ancora che un incarico, un onore – le parole di Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio 2021-2025 –. Rappresentare il mondo dell’impresa bresciana – nelle sue mille sfaccettature, nella sua forza e nella sua complessità – è stata un’esperienza intensa, profonda, a tratti impegnativa ma sempre stimolante. Un'esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto scoprire sfaccettature inaspettate del mondo associativo. Ho avuto modo di relazionare sui risultati raggiunti nel quadriennio durante la Sessione Privata dell’Assemblea: mi auguro che ciò che lasciamo oggi a Paolo Streparava e alla sua squadra sia una cultura del “fare squadra”. Una visione di sviluppo, e un'Associazione contemporanea, sempre più vicina alle imprese.”