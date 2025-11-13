La prossima assemblea elettiva è in programma mercoledì 19 novembre 2025, e riguarderà la zona Vallecamonica

Confindustria Brescia: Dayana Telefri confermata coordinatrice della zona Bassa Brescia Occidentale.

L’elezione è avvenuta nella serata di mercoledì 12 novembre 2025 nella sede di Sicurlive Group a Poncarale: Dayana Telefri (Zincatura Bresciana Srl) è stata confermata coordinatrice della zona Bassa Bresciana Occidentale di Confindustria Brescia (conta 182 aziende e 8.869 dipendenti) per il quadriennio 2025-2029.

Ad intervenire nel corso della serata anche il presidente di Confindustria Brescia Paolo Straparava che ha illustrato le principali linee guida di mandato per il quadriennio. Insieme a Telefri, è stata eletta anche la vice coordinatrice: si tratta di Paola Polignano (F.A.I. – F.T.C. Spa). Completano la squadra 13 delegati: Roberta Arrigoni (Raineri Service Sas), Giovanni Buffoli (Sicurlive Group Srl), Mauro Cibaldi (Deral Spa), Anna Fidanza (Condor Trade Srl), Giulia Gandolfi (BAI Brescia Antincendi International Srl), Hafida, Mahjoubi (Denya Srl), Agostino Migliorati (Baires Srl), Emanuele Morandi (Siderweb Spa), Armando Patuzzo (Eurocamping Srl), Claudia Pellegrino (Pellegrino Consulting Services), Marco Pelucchi (Pelma Spa), Mauro Tininini (Remed Srl) e Michele Torri (Fier Spa).

Prossima assemblea per la Vallecamonica

La prossima assemblea elettiva è in programma mercoledì 19 novembre 2025, e riguarderà la zona Vallecamonica.