Città più care d’Italia: Brescia si colloca al 58esimo posto.

Quali sono le città più care d’Italia

Sono stati resi noti oggi (giovedì 16 aprile 2026) dall’Istat i dati territoriali dell’inflazione di marzo: su questa base l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In tale contesto la nostra città capoluogo si colloca al 58esimo posto.

Il dettaglio nelle tabelle

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Le città più care…

Como si colloca, per la prima volta, sul gradino più alto del podio con un’inflazione tendenziale pari al 2,7%, la terza la più alta d’Italia, ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 816 euro per una famiglia media. Secondo posto per Belluno, che, avendo la quarta inflazione più elevata del Paese a pari merito con Macerata, +2,6%, ha un incremento di spesa pari a 678 euro a famiglia. Terzo gradino per Grosseto che con +2,4% ha una spesa supplementare pari a 649 euro per una famiglia tipo.

Al quarto posto Roma, che con +2,3% registra una stangata pari a 645 euro. Seguono Bolzano (+1,9%, +630 euro), Pistoia (+2,3%, +622 euro), al settimo posto Rimini (+2,2%, +606 euro), poi Cosenza che ha l’inflazione maggiore, +3,1% e una maggior spesa di 603 euro e Macerata (+2,6%, +576 euro). Chiude la top ten, Reggio Calabria che è al secondo posto per inflazione (+2,9%) e al decimo per incremento della spesa (+564 euro).

…e quelle dove si risparmia di più

Sull’altro fronte della classifica, la medaglia d’oro come città dove si risparmia di più va a Campobasso, dove con +0,6%, l’inflazione più bassa d’Italia ex aequo con Aosta, si ha un aggravio di 142 euro. Al secondo posto Aosta, con una variazione di 166 euro. Medaglia di bronzo per Trapani, +0,8% e +185 euro.

Seguono, nella classifica delle città più virtuose, Pisa (+0,7%, +189 euro), Brindisi (+1%, +197 euro), Potenza e Viterbo con +220 euro, all’ottavo posto Cuneo (+0,9%, +226 euro), poi Ancona (+1%, +236 euro). Chiudono la top ten delle migliori con +243 euro, Benevento, Caserta e Livorno.