Chi è Giuseppe Pasini, il nuovo presidente (bresciano) di Confindustria Lombardia

È un bresciano, il presidente di Feralpi Group Giuseppe Pasini, il nuovo presidente di Confindustria Lombardia. Resterà alla guida degli industriali lombardi fino al 2029 e nel suo discorso d'insediamento ha parlato della necessità di una nuova politica industriale ed energetica per l'Europa, che oggi è "troppo ideologica, troppo poco pragmatica e debole, stretta tra Usa e Cina".

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia ha eletto oggi Pasini presidente dell'associazione per il quadriennio 2025-29, confermando l’indicazione dei "saggi" di Confindustria Lombardia. Nel corso delle consultazioni effettuate tra i componenti del Consiglio dalla Commissione di designazione, composta dagli ultimi tre past-president di Confindustria Lombardia, il nome di Pasini era stato individuato come candidato unico.

L’ufficialità dell’elezione di Giuseppe Pasinialla guida degli industriali lombardi è arrivata a seguito del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia, riunitosi in seduta privata a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. Al termine della votazione si è svolto un evento pubblico di presentazione del nuovo Presidente di Confindustria Lombardia al quale hanno partecipato istituzioni regionali e nazionali, stakeholder, imprenditori e rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali. Così Pasini nel suo discorso d'insediamento.

“L’ascolto delle idee e delle proposte di ognuna delle associazioni territoriali è la via attraverso la quale la voce di Confindustria Lombardia emerge in modo collegiale, mettendo al centro le istanze di una Regione che produce il 23% del PIL nazionale”. “La Lombardia – ha aggiunto - è la prima regione manifatturiera d’Italia, la seconda in Europa, e rappresenta oltre un quarto dell’export nazionale grazie anche al contributo delle PMI che sono la dorsale della nostra imprenditoria. Da qui dobbiamo partire, guardando alle nostre eccellenze in un contesto economico internazionale mutevole, che vede l’Europa troppo ideologica, troppo poco pragmatica e debole, stretta tra USA e Cina, orfana tanto di una politica industriale quanto energetica. Per supportare la competitività delle nostre imprese urge intervenire a livello Ue e nazionale sul fronte dell’energia, della semplificazione, della digitalizzazione, della formazione e dell’inclusione. Confindustria Lombardia continuerà ad essere propositiva e collaborativa per liberare tutto il potenziale del nostro territorio anche grazie alle forti sinergie con Regione Lombardia”.