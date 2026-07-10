Taglio del nastro Cash & Carry Migross apre a Rovato, riparte il plesso abbandonato, riassorbiti 200 posti di lavoro L’operazione ha permesso di recuperare gli immobili rimasti chiusi per anni e di riassorbire 200 posti di lavoro Carry Migross apre a Rovato: riparte dopo anni il plesso commerciale abbandonato di via Primo Maggio. Il taglio del nastro è avvenuto ieri, giovedì 9 luglio: il nuovo Cash & Carry è l’ottavo punto vendita del gruppo dedicato agli operatori della ristorazione e del settore Ho.Re.Ca., ed è come gli altri riservato ai titolari di partita iva. Un lungo percorso fino al taglio del nastro L’apertura ha chiuso un percorso di sviluppo avviato nel 2021, quando Migross rilevò il ramo d’azienda del gruppo L’Alco Grandi Magazzini, allora in liquidazione, con i suoi otto punti vendita a marchio Altasfera. L’operazione ha permesso di recuperare gli immobili rimasti chiusi per anni e di salvaguardare oltre 200 posti di lavoro, riassorbendo l’intero organico. Ai punti vendita bresciani di Lonato e Braone, e a quelli di San Martino Siccomario (PV), Segrate (MI), Varedo (MB), Busto Arsizio (VA) e Crespiatica (LO) si aggiunge ora anche il capoluogo della Franciacorta.

A tagliare il nastro, insieme alle autorità cittadine, il presidente Zeno Mion, che ha ripercorso un cammino durato quattro anni e mezzo:

«Ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati anche nel comune di Rovato, un percorso che si conclude con un nuovo inizio, l’apertura dell’ottavo cash & carry».

Mion ha sottolineato il valore simbolico dell’operazione, che ha permesso di consolidare la presenza del gruppo veronese, attivo da oltre 50 anni presente anche nel discount, nella distribuzione e, dal 2021, nel canale cash & carry. A raccontare il lavoro quotidiano dietro l’apertura è stato il responsabile dell’intero canale cash & carry, Ignazio Sallustio, che ha ringraziato la proprietà per l’opportunità offerta e la squadra che ha reso possibile la sfida. «Lavoriamo con passione, ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri clienti, oltre ai prodotti, anche fiducia. Vogliamo essere partner affidabili, con qualità, assortimento e buoni prezzi».

La sindaca Bergo: “Lavoro alle famiglie del territorio”

Per l’amministrazione comunale è intervenuta la sindaca di Rovato, Valentina Bergo che ha ricordato le difficoltà occupazionali legate alla precedente chiusura della struttura «L’inaugurazione non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Come amministrazione siamo contenti che questi investimenti diano lavoro alle famiglie del territorio, grazie al coraggio di imprenditori che, nonostante i periodi incerti, continuano a credere nei propri obiettivi».

A completare la cerimonia, la benedizione dei locali da parte del parroco di Rovato, che ha rivolto un pensiero soprattutto a chi lavorerà quotidianamente nella struttura: «Il merito di quanto si sta inaugurando va alle persone che con impegno e coraggio hanno portato avanti tutto questo». Presenti all’inaugurazione anche Marco Mion e Federico Mion, consiglieri delegati del gruppo.

Grandi marchi e prodotti locali

Il nuovo punto vendita si presenta con un assortimento completamente rinnovato che unisce grandi marchi e prodotti del territorio. Al centro dell’offerta i reparti freschi, macelleria, ortofrutta e pescheria affiancati da un’ampia selezione di bevande e alcolici e dai prodotti da forno e pasticceria a marchio La Pral, realizzati ogni giorno nel centro produttivo Migross di Verona. Attivo anche un servizio di prenotazione di pane e torte artigianali personalizzate, ordinabili in negozio o online.

I servizi

A supporto degli operatori del settore, il Cash & Carry mette a disposizione una piattaforma di spesa online che consente di consultare l’assortimento, verificare la disponibilità dei prodotti e organizzare gli acquisti, con possibilità di ritiro in negozio (click & collect) o consegna diretta (delivery). Con questa apertura, Migross ha rafforzato ulteriormente la propria presenza sul territorio bresciano, confermando l’impegno a sostegno delle attività economiche locali. Gli orari del punto vendita sono dal lunedì al sabato 7-19 e domenica 8-13.