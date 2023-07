Casa dolce casa, ma quanto mi costi? - Franciacorta e Sebino

Quanto cosa comprare casa tra la Franciacorta, l'Ovest bresciano e il Sebino? Lo spiegano bene i dati semestrali elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, numeri che fotografano due volte all’anno le tendenze economiche - zona per zona - del «real estate» di ciascun Comune italiano.

L’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate

I dati che pubblichiamo in questa prima "puntata" online sul mercato immobiliare bresciano sono calcolati sulla base del valore al metro quadrato delle reali compravendite realizzate nel corso del secondo semestre 2022, nella nostra zona. Numeri che rivelano uno scenario tutt'altro che uniforme, con prezzi al metro quadrato che si alzano - prevedibilmente - in modo molto netto più ci si avvicina a Brescia e al lago d'Iseo.

La nostra «casa tipo»

Per confrontare i dati abbiamo deciso di concentrare l’analisi sul valore di un’ipotetica «abitazione tipo»: un appartamento residenziale «standard», non di tipo economico, in buono stato ma nemmeno di recentissima fabbricazione, e che si trovi in una zona centrale rispetto all'abitato. Quanto costa, mediamente, Comune per Comune?

A Iseo i prezzi più alti

Senza troppe sorprese, il Comune più caro è Iseo: l'Agenzia delle entrate nella seconda metà del 2022 ha tracciato compravendite che mediamente non scendono sotto i 1750 euro al metro quadrato come valore minimo, e che arrivano a 2300 euro al metro come valore massimo. Segue Gussago, Monte Isola (750-1400 euro), e gli altri Comuni rivieraschi della costa bresciana: Sulzano, Sale Marasino. Si fa sentire la vicinanza della Leonessa anche a Castel Mella, sesto paese in classifica appena sopra Provaglio d'Iseo, ancora nettamente sopra i 1200 euro al metro come media. Valori pressoché identici invece in buona parte della Franciacorta, con l'eccezione di Capriolo: Erbusco sta tra i 1200 e i 1500 euro al metro, poco meno Rodengo Saiano e Corte Franca. Proseguendo nella classifica si trovano Adro e Paderno Franciacorta (sopra i 1100 euro al metro), e si supera anche Palazzolo sull'Oglio, tra i 1150 e i 1500 euro al metro.

Scendendo ancora, sia geograficamente che lungo la nostra classifica, si trova la pianura attorno a Chiari, i Comuni della pianura e la valle dell'Oglio, è possibile risparmiare qualcosa. In città i valori rilevati dall'Agenzia per il nostro appartamento "standard" mostrano una forbice tra i 1050 e i 1400 euro al metro, mentre i valori minimi scendono sotto i mille euro se si arriva a Orzinuovi, Cologne, Pontoglio, Lograto o Berlingo. Prezzi minimi addirittura attorno ai 900 euro al metro se si raggiunge Castelcovati, Rudiano, Comezzano-Cizzago, Roccafranca o Pompiano, fanalino di coda secondo le ultime rilevazioni disponibili.

