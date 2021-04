Aperto a Castenedolo il nuovo superstore “Migross”

E’ stato inaugurato ieri, giovedì 15 aprile, a Castenedolo un nuovo superstore “Migross” a Castenedolo. Dopo il punto vendita di Bozzolo, nel Mantovano, si tratta del secondo negozio che adotta il nuovo concept studiato da Migross, con servizi innovativi e tecnologici, che rendono più semplice e diretto il contatto con il cliente durante la shopping experience.

Il Superstore, sito in via Brescia 65/67, nasce dal recupero di un immobile riqualificato e radicalmente ristrutturato dopo la chiusura nel 2020 di IperSimply. Oltre alla riqualifica del centro Migross si è impegnata nell’assunzione di 34 dipendenti, di cui 11 operanti nella gestione precedente garantendogli quindi continuità d’impiego. La forza lavoro complessiva conta 66 persone, di cui il 68% è donna.

All’interno del Superstore Migross propone gli store specializzati che fanno parte della sua ricca offerta. Il cliente, infatti, può trovare Buddy, il petstore dedicato agli amici animali e il Caffè&Bistrò RediSapori per la colazione, il pranzo e per l’aperitivo.

All’interno dell’area vendita si trovano Beautypharma, la parafarmacia di casa Migross, LaPral, la storica insegna di Verona dove pasticceri e fornai sfornano e cuociono migliaia di prodotti ogni giorno. Le partnership con Sushinbox e Cewe concludono l’offerta che

presenta rispettivamente un corner dedicato alla preparazione di sushi fresco e una macchina per la stampa istantanea di foto e biglietti di auguri.

Le novità tecnologiche

All’interno dell’area vendita sono presenti importanti novità tecnologiche: tutti i prodotti hanno un sistema di etichette elettroniche di ultima generazione; sono state installate le casse automatiche e il selfshopping che rendono la spesa più pratica,

indipendente e veloce. A breve sarà inoltre online il nuovo ecommerce di Migross: saranno disponibili il servizio di delivery con consegna a domicilio, ed il servizio click and collect per il ritiro in punto vendita.

“Bello, Buono Ogni giorno”

“Abbiamo presentato la versione evoluta della proposta commerciale Migross, incentrata sull’assortimento, il rapporto qualità-prezzo, il servizio, l’innovazione, la sostenibilità ed i nuovi trend di mercato – ha commentato Marco Mion, responsabile commerciale Migross –

Questo nuovo concept è figlio anche del nuovo posizionamento aziendale, costruito suquattro valori fondamentali per Migross: qualità, dedizione, onestà e convenienza. Da esso discende anche il nuovo payoff aziendale ‘Bello, Buono Ogni giorno’. La bellezza è intesa

come negozi e store ben organizzati e curati, facili da navigare e piacevoli da scoprire, mentre la bontà come fi losofi a della qualità, che porta ai clienti prodotti genuini, sani, buoni al giusto prezzo. Essere belli e buoni non significa però tralasciare la convenienza, pilastro primo e dato assodato nella nostra offerta, una promessa che rinnoviamo ai nostri consumatori quotidianamente”.