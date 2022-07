Al Franciacorta Village è tempo di saldi, spazio anche alla musica e al teatro

I saldi estivi negli oltre 190 negozi del Franciacorta Village sono sempre una festa per lo shopping: i prezzi garantiti dalla formula outlet diventano ancor più convenienti e rinnovare il proprio guardaroba con nuovi capi diventa una piacevole coccola per sé stessi e per tutta la famiglia.

Novità

Nuovi indirizzi si sono aggiunti al centro alle porte di Brescia per integrare l’esperienza di shopping all’aria aperta e in tema di aperture quattro sono gli store da segnalare: Marc’O Polo il brand svedese di casual fashion propone una collezione uomo/donna ideata e realizzata solo con materiali naturali, quali il cotone e il lino.

Duvetica è il nuovo store che incarna uno stile di vita italiano cool e spensierato, propone capi coloratissimi e dal design unico. Conosciuto per le sue giacche in nylon idrorepellente imbottite da soffice piuma d’oca, Duvetica amplia l’offerta del nuovo store al Franciacorta Village con T-shirt, felpe, polo, short e gonne, per collezioni ispirate ad uno stile di vita contemporaneo.

Havaianas firma internazionale delle iconiche infradito che hanno portato lo spirito brasiliano nel mondo ha aperto un proprio store nella galleria del Village e propone oltre 400 modelli per una collezione completa anche di abbigliamento ed accessori.

Liviana Conti ha effettuato un importante ampliamento del proprio punto vendita trasferendosi in un’elegante boutique all’ingresso della galleria del Francaicorta Village; Liviana Conti è la signora italiana dell’ inventive knitting. Il brand tratta un prodotto essenziale e raffinato, discendenza di un’arte concettuale che fa del minimalismo un cult dei giorni nostri, per una produzione rigorosamente artigianale e made in Italy.

Se poi la giornata di shopping si prolunga e c’è bisogno di una pausa ristoratrice l’indirizzo giusto è Starbucks che ha aperto recentemente l’attesissimo locale sul fronte del Village. Il locale è caratterizzato da un design contemporaneo con comodi posti a sedere e un bancone di servizio progettato per l'asporto ed un arredamento realizzato in legno chiaro e ferro; i clienti possono rilassarsi anche nel dehor esterno per degustare le bevande artigianali di Starbucks, tra cui il famoso Frappuccino® ed un'ampia selezione di proposte food studiate appositamente per soddisfare il gusto italiano.

Dopo lo shopping via libera al divertimento

A completamento di una giornata di shopping, la cui apertura anche per il secondo week end dei saldi viene anticipata alle ore 9, non potevano però mancare la musica ed il divertimento: 3 le serate con i DJ set di Radio Montecarlo sabato 9, 16 e 23 luglio dalle ore 18,30, saranno il giusto contesto sulla piazza principale del centro per godersi in tutta tranquillità un aperitivo serale a base di ottimi Franciacorta. Sabato 16 luglio alle ore 16,30 l’appuntamento è invece con il Festival di teatro ragazzi Il Canto delle Cicale che con il TTB di Bergamo mette in scena lungo le vie del Franciacorta Village lo spettacolo itinerante sui trampoli Valzer.

Il positivo feedback dei clienti

Infine due gratificanti riconoscimenti ricevuti pressoché contemporaneamente sono stati assegnati al Franciacorta Village per tramite dei numerosi clienti che ne apprezzano l’esperienza unica di shopping: il Tripadvisor Travellers’ Choice Award ed il secondo posto nella categoria Outlet di Italy’s Best Customer Servisce ed. 2022-2023 del Corriere della Sera. Il Tripadvisor Travellers’ Choice Award è l’attestato conferito dalla nota community di viaggiatori internazionali che si basa sulla quantità e qualità di recensioni costantemente positive od eccellenti ricevute dal Franciacorta Village nell’arco dei 12 mesi precedenti quale destinazione di interesse turistico. Il secondo riconoscimento viene invece assegnato da una ricerca condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con la società internazionale di ricerca ed analisi Statistica che hanno intervistato una platea di oltre 16.000 consumatori per identificare il Miglior Servizio Clienti 2022 e che riconosce al Franciacorta Village il secondo posto in Italia per la categoria degli Outlet. Due traguardi di particolare valore per il centro, da sempre impegnato a trasformare una giornata di shopping in un’esperienza unica e rilassante in cui la cura, l’attenzione e l’accoglienza del cliente sono parte integrante dell’esperienza di stessa di visita.