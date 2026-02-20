"È un progetto che ci ricorda quanto ognuno di noi possa fare per proteggere la vita, e siamo onorati di poter amplificare questo messaggio"

“33 – Cicatrici Indelebili” ad Elnòs Shopping – Piano Lo, fronte Zara a Roncadelle.

Si tratta di un’iniziativa volta a creare un significativo e duraturo impatto sulla comunità, offrendo uno spazio di riflessione su un tema cruciale come la sicurezza stradale: così, Elnòs Shopping si propone come cassa di risonanza per messaggi di grande utilità sociale. La mostra, accessibile da venerdì 20 febbraio a martedì 3 marzo 2026, rappresenta un progetto in collaborazione con l’Associazione Condividere la strada della vita, è dedicata alla memoria delle vittime di incidenti stradali e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Curata dal fotografo Pietro Arrigoni, la mostra presenta 33 fotografie che trasformano oggetti di uso quotidiano in potenti simboli di memoria e responsabilità civile. Le immagini nascono da conversazioni con dieci famiglie bresciane colpite da tragedie stradali, offrendo un percorso visivo che incoraggia la riflessione senza retorica.

Ad accompagnare l’esposizione sono i testi di Antonio Savoldi, tratti da “Il dottore mai nato” (da “La Folle Corsa 2.0”), una narrazione che restituisce l’impatto emotivo e sociale di un incidente stradale sulle famiglie coinvolte.

“Uno spazio di riflessione su un tema di vitale importanza”

Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping, ha dichiarato:

“Ospitare ’33 – Cicatrici Indelebili’ è il nostro modo di contribuire al tessuto sociale del nostro territorio. Vogliamo offrire ai nostri visitatori uno spazio di riflessione su un tema di vitale importanza per la sicurezza di tutti. È un progetto che ci ricorda quanto ognuno di noi possa fare per proteggere la vita, e siamo onorati di poter amplificare questo messaggio.”

A prendere parte alla conferenza stampa sono stati: Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping; Andrea Polichetti, Prefetto di Brescia; Federica Deledda, Comandante della Polizia Stradale; Daniele Mannatrizio, Consigliere con Delega alla Sicurezza Provincia di Brescia; Roberto Groppelli, Sindaco del Comune di Roncadelle; Pietro Arrigoni, Fotografo e Regista; Roberto Merli, Responsabile provinciale dell’Associazione Condividere la strada della vita;