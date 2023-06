Arte contemporanea e design si incontrano alla Bellini Nautica di Clusane d’Iseo dando vita a un’opera senza tempo.

Protagonista del progetto un iconico Riva Aquarama reinterpretato dallo stile dell’artista francese Xavier Casalta, che grazie ad alternanza di luci e ombre, chiari e scuri, ha dato vita ad un ritmo che trasporta l’ospite in una realtà calma, dove l’equilibrio della ripetizione di milioni di puntini che si susseguono regna sovrano.

Xavier Casalta per Bellini: quando la nautica incontra l’arte contemporanea

Anche quest’anno Bellini Nautica ha attivato una nuova esclusiva collaborazione con un artista di fama internazionale selezionato per l’occasione.

"Avendo scosso il comparto dei Riva d'epoca con la rottura di alcuni paradigmi negli scorsi anni, abbiamo sentito la necessità di immergerci e comunicare attraverso un'immagine i due valori che guidano il nostro lavoro ogni giorno - hanno fatto sapere i vertici dell’azienda - In Xavier Casalta abbiamo trovato l'artista perfetto, le sue opere rappresentano un'armoniosa unione di due caratteristiche che si completano reciprocamente, la precisione e la pazienza".

L’opera presentata è parte della serie Four Seasons, una collezione di quattro creazioni sviluppate su una superficie quadrata, ciascuna delle quali riproduce una stagione con fiori e frutti che diventano soggetti intercambiabili e miscelati sapientemente. Le creazioni hanno richiesto ben 2000 ore di lavoro, con una media di 500/600 ciascuno.

La collaborazione con l’artista si inserisce all’interno di un percorso più ampio e sottolinea il forte legame di Bellini Nautica con il mondo dell’arte. Ogni anno, il cantiere storico di Clusane presenta collaborazioni importanti con nomi noti del panorama artistico internazionale, dando vita a delle vere e proprie opere d’arte. Non solo restauro e cura delle leggendarie imbarcazioni in legno quindi, ma anche pura creazione, portando all’interno dell’universo Riva nuovi significati e concetti estetici attuali.

Chi è l'artista francese Xavier Casalta

Casalta è un creativo francese che fin da giovanissimo spicca per le sue doti di illustratore e per l’audacia che contraddistingue ciascuna delle sue opere. Negli anni indirizza il suo interesse da prima verso la natura morta e successivamente la tipografia. L’amore per l’architettura sboccia invece durante una collaborazione con la casa di moda Dior. Più recentemente sviluppa anche un forte interesse per soggetti e tematiche che rimandano all’antichità.

La sua passione per la numismatica lo porta molto spesso a raffigurare le divinità riprodotte su monete di civiltà antiche. La maggior parte della sua produzione è oggi costituita da soggetti floreali, altri legati all’antichità o all’architettura. Casalta utilizza la tecnica dello stippling che prevede l’uso esclusivo di milioni di piccoli punti d'inchiostro nero su carta.

Pazienza, meticolosità e mano ferma sono gli ingredienti necessari per la realizzazione delle sue opere, molte delle quali sono costituite da oltre 50 milioni di punti e richiedono oltre 2500 ore di lavoro.