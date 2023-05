Voler bene all'Italia: l'intera comunità è in festa

L'intera comunità di Villachiara è in festa: una giornata dedicata al divertimento per grandi e piccini e alla voglia di stare insieme

Villachiara in festa

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

E' iniziata questa mattina la festa che vede protagonista il territorio: Festa nazionale della Piccolagrandeitalia. Già nella mattinata il centro del paese ha ospitato diversi espositori di produttori locali presidio slowfood grazie ad una sinergia che si è creato proprio con la Fondazione Castello di Padernello. Infatti dopo gli onori di casa del sindaco Laura Bonfiglio, che ha ringraziato tutti i partecipanti ed i volontari che hanno preso parte alla manifestazione, è stato proprio il presidente della Fondazione Domenico Pedroni che ha sottolineato l'importanza di fare rete per i piccoli enti e realtà che costellano il territorio, che lo promuovono e lo tutelano. Questa è stata anche l'occasione per la benedizione del campanile appena restaurato da parte del parroco don Ettore Gorlani che ha benedetto la parrocchia e il territorio, come da tradizione.

La festa continua

La mattinata è stata inaugurata grazie alla banda di Santa Cecilia di borgo San Giacomo, mentre nel pomeriggio stanno continuando i festeggiamenti: alle 15.30 ci sarà la partita amichevole di basket integrato con Gli sgangherati di Orzinuovi, dalle 16 il battesimo della sella con asd Roggia Baiona centro equestre e area gonfiabili gratuita per tutti i bimbi, alle 17 l'evento più atteso: il flash mob degli alunni della scuola elementare dal titolo Amiamo la nostra terra.