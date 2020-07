Il 19enne pontevichese è l’autore di “Isolato”, ispirato al periodo di restrizioni per la pandemia da Coronavirus

Vince l’ansia da Covid scrivendo il suo primo romanzo, lui è Giacomo Bonaglia

Giacomo Bonaglia ha combattuto l’ansia da Covid-19 scrivendo un libro. L’ansia, è un sentimento comune provato nei mesi scorsi con il propagarsi di una pandemia che non ci ha solo colpiti a livello sanitario ma anche a livello emotivo e affettivo.

Lo ha vissuto anche il giovane pontevichese, che al quinto anno di liceo artistico a Cremona, da un giorno all’altro come tutti noi si è trovato isolato dal resto del mondo. “Isolato” è la parola chiave che ha dato vita e titolo al suo primo romanzo.

Com’è nato

“Mentre eravamo costretti nelle nostre abitazioni in periodo Covid non riuscivo a dormire, così di notte per impegnare le ore in cui ero sveglio ho iniziato a scrivere – ha raccontato Giacomo – E’ stata la mia prima esperienza nella scrittura, non so come mi sia arrivata l’ispirazione di solito uso altre forme d’arte, come il disegno, ma i pensieri spontanei si sono uniti e hanno permesso la stesura del libro”.

Il protagonista è “Vovo” un giovane ragazzo che vive sulla propria pelle l’isolamento e che non ha molta affinità con i social e gli strumenti digitali, che vive con difficoltà questo periodo. Ispirato a quanto stava accadendo il giovane scrittore pontevichese ha fatto rappresentare a Vovo tutto quello che lui non vuole assolutamente essere.

Non è autobiografico

“Seppur ne condivida alcuni valori, Vovo non mi rappresenta e, questa pubblicazione, non è un’autobiografia”. Mai avrebbe pensato a una pubblicazione “Quando ho terminato il racconto di Vovo non sapevo bene cosa farne. Lo hanno letto i miei genitori e a loro è piaciuto, anche se era molto probabile l’esito da parte loro fosse positivo, e mi hanno suggerito di inviarlo alle diverse case editrici, una di loro mi ha risposto con l’intenzione di pubblicarlo, ora c’è da realizzare questa intenzione raggiungendo le prenotazioni necessarie per averne una copia”.

