Ad Azzano Mella ben tre teche in paese per favorire la Cultura e la condivisione

Via al bookcrossing con "Libri in volo"

E' partito nei giorni scorsi il progetto di book crossing con ben tre le teche poste sul territorio del Comune di Azzano Mella, in luoghi sensibili dal punto di vista culturale: il parco Azzano d’Italia, il Bosco Urbano e piazza Dante Alighieri.

Si tratta di un’interessante iniziativa dell’Amministrazione comunale per promuovere il piacere della lettura, realizzata grazie al prezioso contributo della Banca di Credito Cooperativo Agro Bresciano.

Il termine book-crossing significa “passaggio di libro”: l’idea che sta alla base del progetto “Libri in Volo” è di lasciare i libri nell’ambiente naturale, compreso quello urbano, affinché possano essere letti liberamente e possano passare di mano in mano, per dare una nuova vita alle parole rilegate. I libri potranno essere, gratuitamente e da tutti, portati a casa, regalati a qualcuno, restituiti ancora.

Vista la particolarità del manufatto e le finalità dell’iniziativa, le casette per i libri sono state realizzate dalla Scuola d'Arti e Mestieri Francesco Ricchino Aps di Rovato, una associazione di promozione sociale che coinvolge allievi da oltre cinquanta diversi Comuni e che propone corsi pratici, di laboratorio e teorici, tutti legati ad alcune tra le più importanti arti e mestieri che la tradizione lombarda dell’artigianato classico. Le casette sono di tutti, pertanto è indispensabile averne cura.

Come funziona

I libri da rilasciare e da depositare nelle teche comunali del book-crossing saranno etichettati con un apposito adesivo giallo-azzurro con l’indicazione dell’iniziativa posto in alto sul dorso di ogni singolo volume. È possibile prendere un libro da una delle casette e, una volta letto, potrà essere messo in circolazione nuovamente, in un punto a propria scelta tra quelli che ospiteranno sul territorio le diverse teche.

E’ possibile portare libri per tutte le età purché in buone condizioni, non testi scolastici e no enciclopedie. I lettori potranno lasciare un post-it sul libro scrivendo un consiglio per i prossimi, o magari riportando un passo che è particolarmente piaciuto.

"Il progetto Libri in Volo nel nostro Comune, il book-crossing permette di prendere e di lasciare libri liberamente, favorendo la lettura e la condivisione culturale – ha commentato entusiasta il sindaco Matteo Ferrari – Si ringrazia per il prezioso contributo la Banca di Credito Cooperativo Agro Bresciano ed il presidente della Scuola d’Arti e Mestieri Ricchino, dottor Gianpietro Costa"