La presidente del Rotary “online” è Nedda Brunelli, da anni presente nell’ambiente

Verolanuova cambio ai vertici dell’E-Club Nuove Frontiere

Cambio ai vertici del Rotary E-Club Nuove Frontiere, la realtà rotariana dove “e” sta per elettronico, sono i club che adottano un modo nuovo di “fare” Rotary con riunioni effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica. La nuova presidente di questa dinamica sinergia è Nedda Erika Maria Brunelli.

L’emozione era palpabile sul viso di Nedda che nei giorni scorsi ha ricevuto il testimone della presidente dell’E-Club nuove frontiere. Durante la serata ospitata nella splendida cornice del Castello di Padernello vestita di rosso ha indossato con orgoglio il tradizionale collare passato da Giovanni Zeni.

Uno dei momenti più significativi del 2020 e che segnano la possibilità di un ritorno alla normalità in questa fase di ripresa. Al passaggio hanno voluto assistere tante le personalità rotariane come il Governatore del Distretto 2050 Ugo Nichetti, numerosi presidenti di nuovo insediamento dei Rotary Club e vari past president tra i quali del Brescia Verola Giuseppina Carpina.

La Presidente Nedda Brunelli ha presentato la sua squadra e snocciolato un ricco programma di incontri on line. L’E-Club si caratterizza per questo e per i numerosi service ai quali già sta lavorando. Entusiasmo, competenza, serietà e costanza sono le caratteristiche che contraddistinguono la presidente Brunelli che da nell’ambiente si dice «saprà guidare il Club indipendente dalle distanze fisiche dei soci».

La Brunelli, figlia dello storico rotariano verolese Nedo Brunelli, vanta una lunga appartenenza al Rotary e un’adesione totale ai suoi valori.

Il passaggio delle consegne ha anche avuto un momento di formazione per tutti i presenti con la nomina a socio onorario di un personaggio storico del Rotary, Carlo Silva. La presenza del Past Governatore Omar Bortolotti, Dirigente del Rotary International ha dato lustro alla serata.