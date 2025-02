"Una notte un museo" a Elnòs Shopping: riscoprire il territorio bresciano attraverso i suoi musei.

Al centro commerciale di Roncadelle

Da lunedì 10 febbraio 2025 la galleria di Elnòs Shopping ospita un vero e proprio viaggio attraverso i luoghi della cultura del territorio bresciano: sono in tutto 14 i musei che dal 2022 hanno aderito alla rete Una notte, un Museo, un progetto ideato e promosso da Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Provincia di Brescia. L'obiettivo è di far riscoprire Brescia e la sua provincia attraverso la cultura e le opere d'arte rappresentative dei suoi poli museali, che per i prossimi due mesi si racconteranno al grande pubblico nel Centro Commerciale di Roncadelle, attraverso scatti fotografici, video e laboratori.

Le realtà coinvolte

I musei coinvolti fin dalla prima edizione del progetto, affiancati da 7 nuove realtà dal 2024 con il riconoscimento dell’Avviso Unico 2024 di Regione Lombardia (Ambito A - Bando a Sostegno di Progetti di Promozione Educativa Culturale), rappresentano le macro aree del territorio bresciano: il Camus - Museo Camuno di Breno e il MUSIL – Museo dell’Energia Idroelettrica di Valle Camonica a Cedegolo per la Valcamonica, la Collezione Paolo VI – arte contemporanea di Concesio e il Museo delle Armi e Tradizione Armiera di Gardone Val Trompia per la Valtrompia, la Casa Museo, Fondazione Paolo e Carolina Zani a Cellatica insieme al MUSIL – Magazzino visitabile di Rodengo Saiano per Sebino e Franciacorta, il Museo Luigi e Piero Lechi di Montichiari e il Museo Civico di Manerbio e del territorio per la Pianura Bresciana, il MuSa – Museo di Salò con il Museo Il Divino Infante per la sponda bresciana del Lago di Garda, il MAVS – Museo archeologico della Valle Sabbia di Gavardo per la Valle Sabbia, affiancato dal Museo Etnografico della Valvestino, fino al Museo Diocesano di Brescia e il Museo Martino Dolci per il capoluogo.

"Una notte, un museo" fino a fine marzo

Fino a fine marzo, il pubblico potrà visitare l’esposizione fotografica nell’unità commerciale messa a disposizione a piano terra da ELNÒS Shopping e immergersi in uno storytelling multimediale, lasciandosi guidare all’interno di ciascun museo da un visitatore notturno e dalla voce narrante dell’attore bresciano Luciano Bertoli, per scoprire, alla luce di una torcia, il capolavoro maggiormente rappresentativo.

A chi si rivolge

Una proposta rivolta al grande pubblico a testimonianza della sinergia col territorio e dello sviluppo di una modalità esperienziale di vivere i luoghi della cultura. Il progetto, nel 2024, grazie al riconoscimento dell’Avviso Unico 2024 di Regione Lombardia si è ampliato con le visite guidate al buio nel corso delle quali il pubblico, in un percorso coinvolgente e multisensoriale, ha potuto riscoprire i tesori dei musei. Questa modalità di fruizione degli spazi espositivi e delle opere protagoniste, introdotta dall’UICI e mediata dalle operatrici di Arte con Noi - specializzate nel turismo accessibile e nell’applicazione di tecniche polisensoriali per l’approccio alle opere d’arte – verrà riproposta nel corso del 2025, mirando ad una sensibilizzazione rispetto alla minorazione visiva e al potenziamento dei canali extravisivi: il buio disorienta, sconcerta chi è abituato da sempre a fare affidamento sulla vista, ma è anche l'occasione per scoprire nuove dimensioni.

“Il territorio che ci ospita è straordinariamente ricco di storia e cultura. – sottolinea Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di ELNÒS Shopping – Un patrimonio tanto ben custodito e valorizzato dalle istituzioni quanto sentito e vissuto dalle comunità. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere nuovamente parte attiva in questo racconto condiviso con Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Provincia di Brescia. Il territorio provinciale è stato più volte protagonista nei nostri spazi, con progetti polisensoriali sempre qualitativi e molto apprezzati dai nostri visitatori.”

“Diffondere la cultura con ogni mezzo. Può essere questo il filo conduttore per spiegare questa iniziativa, Una notte, un museo, che porta i nostri tesori artistici fuori dai musei. – spiega Emanuele Moraschini, Presidente della Provincia di Brescia - Si tratta di una missione lodevole, oltre che coraggiosa, che porta il patrimonio museale bresciano nelle vetrine del centro commerciale ELNÒS Shopping, luogo particolarmente frequentato, ma inusuale per questo tipo di proposta. Eppure, la già ampiamente collaudata e apprezzata formula dello shopping sullo sfondo della cultura è risultata, fin dalle prime edizioni della manifestazione, un modo accattivante per attirare l’attenzione del pubblico, intento nelle passeggiate nelle gallerie del centro commerciale. Il museo incontra la gente, dunque, fuori dagli spazi canonici. Un modo originale, studiato in maniera lungimirante dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, per raccontare, anche attraverso l’interattività, il nostro territorio e opere d’arte preziose particolarmente significative, che per qualcuno, però, sono sconosciute”.